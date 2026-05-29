우리은행, 싱가포르에 아시아지역본부 개설

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 29일 싱가포르에 아시아지역본부를 개설했다.
- 아시아지역본부는 4개 지점과 3개 현지법인을 총괄한다.
- 우리은행은 아시아 IB 경쟁력 강화를 추진했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행은 싱가포르에 아시아지역본부를 개설했다고 29일 밝혔다. 글로벌 투자은행(IB) 사업 경쟁력 강화와 아시아 시장 진출을 가속화한다는 계획이다.
아시아지역본부는 1월 신설됐으며, 싱가포르·홍콩·도쿄·시드니 등 4개 지점과 베트남·인도네시아·캄보디아 등 3개 현지법인을 총괄한다. 지역 영업 전략 실행과 채널 간 협업을 지원하는 글로벌 거점 역할을 한다.
지난 26일 열린 개소식에는 전현기 글로벌그룹장과 최원경 아시아지역본부장을 비롯해 DBS, 골드만삭스, MUFG, JP모건 등 글로벌 금융기관 임원과 국민연금 싱가포르 지사장 등이 참석했다.
우리은행은 지역본부 설립을 통해 아시아 진출 기업 고객을 중심으로 기업금융과 투자은행 업무 역량을 높일 방침이다. 자체 심사 인력을 기반으로 현지 의사결정의 전문성과 속도를 높이고, 동남아 현지법인의 IT·디지털 분야 지원 수요에 대응한다.
한편 우리은행은 인도와 방글라데시에 각각 영업총괄본부를 운영 중이며, 향후 유럽·중동과 미주 지역을 담당하는 지역본부 설치도 검토하고 있다.
romeok@newspim.com