우리은행, 국내 최대 대학연극 축제 '젊은연극제' 지원

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 28일 제34회 젊은연극제와 MOU를 맺고 청년 문화예술 지원을 확대했다
- 젊은연극제는 6월7일부터 7월5일까지 열리며 약 1만5000명의 전공 학생들이 참여해 64개 공연을 선보인다
- 우리은행은 티켓 플랫폼 투더문을 공식 예매처로 운영하며 청년 예술인 지원과 문화·금융 결합 플랫폼을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 28일 국내 최대 규모의 대학 연극축제 '제34회 젊은연극제'와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 청년 문화예술 지원을 확대한다.
젊은연극제'는 약 1만5000명의 연극 및 영화 관련 전공 학생들이 참여하는 행사로, 64개 공연이 예정되어 있다. 올해는 6월 7일부터 7월 5일까지 진행될 예정이다.
이번 협약에 따라 우리은행은 티켓 판매 플랫폼 '투더문(TWOTHEMOON, 2TM)'을 활용해 청년 예술인들을 지원하고 지속 가능한 문화예술 생태계를 조성할 계획이다. 은행은 행사 공식 예매처이자 후원사로서의 역할을 수행하며 청년 문화예술과의 협력을 강화할 방침이다.
관람객은 '투더문'을 통해 공연 정보를 손쉽게 확인하고 예매할 수 있으며, 청년 창작자들은 자신의 작품을 널리 알릴 기회를 갖게 된다.
우리은행은 이번 참여를 통해 2030세대 중심의 문화예술 분야와의 접점을 확장할 예정이다. 또한, 문화와 금융이 결합된 플랫폼 경험을 제공하고 청년 창작자들이 안정적으로 활동할 수 있도록 지원 범위를 확대할 계획이다.
우리은행 김동진 플랫폼사업부장은 "청년들의 열정과 도전이 담긴 '젊은연극제'에 공식 예매처로 참여하게 되어 의미가 깊다"며 "앞으로도 청년 예술가들이 재능을 마음껏 펼칠 수 있는 기반을 마련하고 고객들에게 더욱 풍성한 문화 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com