우리은행, '아고라 프로젝트' 참여…글로벌 기관 지급거래 개선 가능성 확인

한국은행 등 글로벌 7개 중앙은행 공동, 프로토타입 개발 및 테스트

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 국제결제은행(BIS)과 국제금융협회(IIF)가 공동으로 추진하는 '아고라 프로젝트'에 참여해 글로벌 기관 간 지급거래 개선 가능성을 성공적으로 확인했다고 28일 밝혔다.

우리은행 전경. [사진= 우리은행]

아고라 프로젝트는 미국과 유럽 등 주요 중앙은행과 민간 금융기관이 함께 할 대규모 글로벌 프로젝트로, 토큰화된 중앙은행 준비금 및 시중은행 예금을 활용해 지급거래의 효율성을 높이는 데 중점을 두고 있다.

프로젝트의 공식 보고서에 따르면, 참여 기관들은 블록체인 기술과 스마트 계약을 이용해 국가 간 고액 결제에서 발생하는 비용과 시간을 크게 단축할 수 있음을 확인했다. 특히 기존 중앙은행 준비금 및 시중은행 예금의 법적 성격을 유지하면서도 금융 시스템의 신뢰성과 안정성을 확보할 수 있다고 말했다.

아고라 프로젝트는 최근 캐나다 중앙은행의 추가 합류로 글로벌 참여 범위가 더욱 확대되고 있으며, 향후 일부 참여 기관과 통화를 중심으로 실거래 테스트가 진행될 예정이다.

한편, 우리은행은 한국은행의 디지털화폐 실거래 테스트인 '프로젝트 한강' 2단계에 본격적으로 참여하며, 1단계 실거래 테스트의 성공적인 마무리를 바탕으로 고객 편의성을 높일 계획이다. 구체적으로 사용처 확대와 개인 간 송금 기능 추가 등을 추진하고, 국고금 집행 시범사업에도 참여한다고 밝혔다.

우리은행 디지털혁신부 최태환 부부장은 "'아고라 프로젝트' 및 한국은행의 '프로젝트 한강' 참여가 글로벌 금융기관들과 함께 미래 지급결제 인프라를 검증하는 의미 있는 기회"라며 "앞으로도 고객에게 빠르고 편리한 금융서비스를 제공할 수 있도록 디지털 금융 혁신을 적극 추진하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com