우리은행, 몽골 무역개발은행·KT와 '외국인 금융·통신 특화 서비스' 협력

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 10일 TDB·KT와 MOU를 체결했다.
- 몽골 근로자·유학생에 입국 전 통합서비스를 제공한다.
- 금융·통신 우대혜택으로 초기 정착을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 몽골 무역개발은행(이하 TDB) 및 KT와 함께 '외국인 대상 금융·통신 특화 서비스 제공'을 위한 3자 업무협약(MOU)을 10일 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 한국 입국을 예정하고 있는 몽골 국적의 근로자와 유학생들에게 입국 전부터 국내 생활 정착에 필요한 통합 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.
협약식은 광화문 KT 본사에서 진행되었으며, 우리은행 이해광 개인그룹장, 몽골 TDB 오르콘 아넌(Orkhon Onon) 은행장, KT 김봉균 Enterprise 부문장을 포함한 주요 관계자들이 참석했다.
이번 제휴를 통해 3사는 각국의 인프라를 통합한 유기적인 프로세스를 운영한다. 몽골 현지 TDB를 통해 고객을 모집할 때, 향후 우리은행 해외송금 서비스와 KT 통신망 가입을 약정하면 대출 및 예금상품에 우대혜택이 사전 반영된다.
몽골 고객의 한국 입국 후에는 금융 및 통신 문제를 동시에 해결하여 실질적인 초기 정착을 지원할 계획이다.
우리은행은 외국인 특화점과 일요 영업점을 통해 다이렉트 송금계좌 개설을 지원하고, 환율 및 해외송금 수수료에 대한 우대혜택을 제공한다. 이에 맞추어 KT는 이동통신 서비스의 최저 요금제를 적용하며, 해당 통신료 결제 계좌를 우리은행으로 연동하여 혜택의 시너지를 극대화할 예정이다.
우리은행 이해광 개인그룹장은 "지속적으로 증가하는 외국인 고객들에게 실질적으로 도움이 되는 금융·통신 혜택을 제공하고자 한다"며 "이번 몽골과의 협업 모델을 성공적으로 자리잡은 후, 제휴 국가를 확대할 예정"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com