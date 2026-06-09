우리은행 런던트레이딩센터, 파생상품 영업·유가증권 운용 英 인가 획득

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지난해 1월 런던트레이딩센터 설립 착수, 10개월 만에 최종 승인

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 런던트레이딩센터가 대고객 파생상품 영업 및 유가증권 운용에 필요한 영국 금융당국 인가를 받았다고 9일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 런던트레이딩센터가 대고객 파생상품 영업 및 유가증권 운용에 필요한 영국 금융당국 인가를 받았다고 9일 발표했다. [사진=우리은행]2026.06.09 dedanhi@newspim.com

이번 인가는 지난달 29일 영국 금융감독청(FCA)과 건전성감독청(PRA)으로부터 획득한 것으로, 까다로운 영국 금융당국의 규제 심사를 통과하면서 독자적인 외환 및 파생상품 운용 역량을 인정받았다.

우리은행은 외국인 투자자들의 국내 외환 및 자본시장 접근성을 향상시키고 글로벌 수익 기반을 다각화하기 위해 지난해 1월 런던트레이딩센터 설립에 착수했으며, 같은 해 7월 영국 금융당국에 신청서를 제출한 지 약 10개월 만에 최종 승인을 받았다.

이 승인을 바탕으로 런던트레이딩센터는 외국인 원화 투자 유치의 거점으로 발전할 예정이다. 우리은행은 채권 운용 기능을 활용해 런던 금융시장에서 외국인 투자자들이 원화 국채에 투자하고 환헤지와 결합한 패키지 거래를 지원할 계획이다. 또한, 풍부한 유동성과 글로벌 네트워크를 바탕으로 외국인 투자자들이 국내 원화 자산에 편리하게 투자할 수 있도록 가교 역할을 수행할 방침이다.

더불어 우리은행은 일반적인 예금 및 대출 영업을 넘어, 현지 진출 한국계 기업들에게 외환 및 금리 파생상품 서비스를 제공하는 등 영업 범위를 확장할 예정이다.

안정적인 센터 운영을 위해 프론트, 미들, 백오피스를 분리한 직무 체계를 갖추고 리스크 모니터링 기준도 마련했다. 향후 내부 절차를 마무리한 뒤 이달 중 본격적인 영업을 시작할 예정이다.

우리은행 관계자는 "런던트레이딩센터 인가는 외국인 투자자들이 국내 원화 자산에 더 원활하게 투자할 수 있는 기반을 마련하는 출발점"이라며 "현지 자본시장과 국내 금융시장을 연결하고 비이자 수익 기반을 지속적으로 확대할 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com