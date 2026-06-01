우리은행, 의료인 전용 1:1 맞춤 대출 상담 채널 신설

대출 상담부터 심사까지 원스톱 지원
직원 아이디어 공모전 우수작 사업화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행(은행장 정진완)은 의사와 의대생 등 약 6만3000명이 이용 중인 의료 전문직 커뮤니티 플랫폼 '메디스태프'앱과 연계해 '1:1 맞춤 기업대출 상담' 채널을 신설했다고 1일 밝혔다.
메디스태프 회원 중 개원의와 예비 개원의가 신설된 메디스태프 앱 전용 페이지에서 대출 상담을 신청하면, 우리은행의 오픈 API를 통해 기업금융 전담센터로 즉시 전송된다.
이후 전담 기업금융전문가(RM)가 배정돼 맞춤형 상담 및 심사를 진행하고, 승인 시 영업점에서 대출이 실행되는 효율적인 프로세스를 구축했다.
이번 사업은 우리은행 직원들이 참여한 '서비스형 뱅킹(BaaS) 아이디어 공모전'에서 발굴한 우수 제안을 실제 비즈니스로 연결한 사례다.
양사는 지난 2025년 11월 전략적 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 이후, 개원의 및 예비 개원의를 위한 금융 지원 확대를 목표로 서비스 개시를 준비해 왔다.
peterbreak22@newspim.com