우리은행, 한국사회복지공제회와 사회복지 종사자 처우 개선 협력

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3년간 자금관리시스템 전담 운영 및 금융 우대 혜택

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 4일 한국사회복지공제회와 함깨 사회복지 종사자의 처우 개선 및 복지 증진을 위한 '주거래은행 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 4일 한국사회복지공제회와 함깨 사회복지 종사자의 처우 개선 및 복지 증진을 위한 '주거래은행 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. [사진=우리은행]2026.06.04 dedanhi@newspim.com

한국사회복지공제회는 전국 사회복지법인 및 시설 종사자들의 복지 향상을 위해 활동하는 주요 기관이다. 이 협약은 두 기관의 협력이 사회복지 종사자들의 안정적인 생활을 도모하는 데 기여할 것으로 기대된다.

이번 협약식은 서울 서초구의 한국사회복지공제회관에서 진행됐으며, 우리은행 조세형 기관그룹장과 한국사회복지공제회 김용하 이사장을 포함한 주요 관계자들이 참석해 협력 방안을 논의했다.

우리은행은 앞으로 3년간 한국사회복지공제회의 자금운용 시스템을 지원하며, 사회복지 종사자들을 위한 다양한 금융 상품과 혜택을 제공할 예정이다. 또한, 두 기관의 네트워크를 활용해 맞춤형 금융 서비스 및 공동 사회공헌 활동도 진행할 계획이다.

조세형 기관그룹장은 "한국사회복지공제회의 금융 파트너가 되어 기쁘며, 현장에 헌신하는 종사자들이 실질적인 금융 혜택을 누릴 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com