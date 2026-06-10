우리은행, 한국능력협회컨설팅서 3년 연속 우수 콜센터 선정

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'2026 한국산업의 서비스품질지수 콜센터 부문' 조사

상담 태도, 업무 처리 역량, 맞이·종료 응대, 수신 환경서 높은 점수

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 10일 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 콜센터 부문' 조사에서 3년 연속 '한국의 우수콜센터'로 선정됐다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 10일 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 콜센터 부문' 조사에서 3년 연속 '한국의 우수콜센터'로 선정됐다고 밝혔다. [사진=우리은행] 2026.06.10 dedanhi@newspim.com

KSQI(Korean Service Quality Index)는 고객이 실제로 느끼는 서비스 품질을 평가하는 지표로, 일반 고객의 관점에서 상담 서비스를 체험하고 평가한 결과를 바탕으로 신뢰도가 높다.

이번 조사에서 우리은행 고객센터는 △상담 태도 △업무 처리 역량 △맞이·종료 응대 △수신 환경 등 주요 항목에서 고른 높은 점수를 획득했다.

우리은행은 고객 만족을 최우선 목표로 삼고 상담 품질 개선 및 안정적인 상담 환경 구축을 위해 지속적으로 노력해왔다.

특히, 국내 거주 외국인을 위한 네팔어 유선 상담 서비스를 도입하고, 고령 고객을 위해 '쉬운말 서비스'를 운영해 금융 소외 계층의 접근성을 높이는 포용금융을 실천하며 고객 편의성을 대폭 확대한 바 있다.

최근에는 디지털 기술을 활용한 상담 서비스 고도화에도 박차를 가하고 있으며, 올해 AX 사업의 일환으로 AI 기반 고객 상담 서비스의 확대를 추진하고 있다. 특히 AI 어시스턴트를 도입해 고객 문의 내용을 분석하고, 상담 직원에게 적절한 답변을 제공하는 체계를 구축하고 있으며, 이를 통해 보다 빠르고 정확한 상담 서비스를 기대하고 있다.

우리은행 관계자는 "고객 관점에서 보다 신속하고 정확한 상담 서비스를 제공하기 위해 전 임직원이 노력한 결과"라며 "앞으로도 고객 중심의 서비스 혁신과 금융 접근성 확대를 위해 포용금융 실천을 지속해 신뢰할 수 있는 고객센터로 거듭나겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com