KT, 몽골 TDB·우리은행과 외국인 대상 금융·통신 서비스 제공 업무협약 체결

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국내 입국 외국인 고객에 금융과 통신 통합 서비스 제공

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT는 몽골 무역개발은행(TDB), 우리은행과 함께 외국인 대상 금융·통신 특화 서비스 제공을 위한 3자 간 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

이날 행사에는 김봉균 KT 엔터프라이즈부문장 부사장과 오르콘 아넌 몽골 무역개발은행장, 이해광 우리은행 개인그룹장을 비롯한 주요 관계자들이 참석했다.

KT 광화문 East 사옥 전경. [사진=KT]

이번 협약은 국내에 입국하는 외국인 고객에게 금융과 통신 통합 서비스를 제공하기 위해 추진됐다.

세 기관은 이번 협력을 기반으로 신규 입국 몽골인 대상 통신·금융 특화 서비스 연계 제공, 3사 온·오프라인 채널 기반 공동 마케팅 협력, 외국인 전용 특화 서비스 개발, 글로벌 사업 확장을 위한 협력 체계 구축 등을 추진한다.

이번 협력은 외국인이 국내 입국 후 가장 먼저 필요로 하는 금융과 통신을 동시에 해결할 수 있도록 한 것이 특징이다.

KT와 우리은행은 한국에 입국하는 몽골인을 대상으로 금융 계좌 개설과 모바일 요금제를 결합한 패키지 서비스를 제공해 입국 전부터 국내 생활 정착까지 이어지는 통합 서비스를 구현할 계획이다.

KT가 제공하는 몽골 국민 전용 '5G 웰컴 요금제 시리즈'는 외국인등록증 발급 전에도 여권만으로 후불 개통이 가능하며 절차 간소화와 맞춤 전용 상담 서비스를 제공해 이용 편의성을 높였다.

또한 국제전화 서비스인 '001 Free'를 통해 월 최대 200분 무료 통화 혜택을 제공하고 송금수수료 무료 쿠폰 등 실생활에 유용한 혜택도 함께 지원한다.

KT와 우리은행은 계좌 자동이체 연계 웰컴 프로모션과 통신·금융 서비스와 생활 편의 혜택 등을 포함한 'K-Life 토탈 패키지'를 제공할 계획이다.

이를 통해 단순한 통신 상품을 넘어 외국인의 조기 생활 안정과 편의 향상에 실질적으로 기여하는 생활 밀착형 서비스로 발전시켜 나갈 예정이다.

향후 KT는 우리은행과 함께 국내 체류 외국인의 생활 패턴과 주요 불편사항을 분석해 보다 정교한 외국인 특화 통신·금융 서비스를 지속 발굴할 계획이다.

또한 이번 몽골 협력 사례를 시작으로 유학생과 근로자 등 국내 체류 외국인 고객 대상 서비스를 확대하며 글로벌 협력 기반 사업모델도 지속 강화할 방침이다.

이해광 우리은행 개인그룹장은 "지속적으로 증가하고 있는 국내 체류 외국인 고객들에게 실질적으로 도움이 되는 유기적인 금융·통신 혜택을 제공하고자 한다"며 "이번 몽골과의 협업 모델을 성공적으로 안착시킨 후, 제휴 국가를 확대해나갈 것"이라고 말했다.

김봉균 KT 엔터프라이즈부문장 부사장은 "국내 체류 외국인 고객들이 보다 편리하고 안정적으로 한국 생활에 적응할 수 있도록 실질적인 서비스 지원이 필요하다"라며 "이번 몽골 협력을 시작으로 금융과 통신을 결합한 차별화된 서비스를 지속 확대해 외국인 고객의 안정적인 정착을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com