KT, 5G·LTE 요금제 통합…105종 걷어내고 18종으로 단순화

7월 1일 통합요금제 출시…네트워크 구분 없이 동일 기준으로 선택

전 구간 데이터 안심 옵션 적용…청년·시니어·군인 맞춤 혜택 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 5G와 LTE로 나뉘어 있던 이동통신 요금 체계를 하나로 통합한다. 복잡한 요금제 구조를 단순화하고 모든 고객에게 데이터 안심 옵션(QoS)을 제공해 이용 편의성을 높인다는 전략이다.

KT는 내달 1일부터 기존 5G·LTE 요금제를 통합한 신규 요금제를 출시한다고 5일 밝혔다. 이에 따라 현재 운영 중인 5G·LTE 요금제 105종의 신규 가입은 중단된다. 다만 기존 가입자는 현재 이용 중인 요금제를 그대로 유지할 수 있다.

새 요금제는 완전 무제한 데이터를 제공하는 '초이스'와 데이터 사용량에 따라 선택할 수 있는 '베이직' 등 2개 라인, 총 18종으로 구성된다. 고객은 단말기 종류나 네트워크 유형에 관계없이 동일한 기준으로 요금제를 선택할 수 있게 된다.

KT 통합요금제 [사진=KT]

이번 개편의 핵심은 전 구간 데이터 안심 옵션 도입이다. 기존에는 일부 요금제만 데이터 소진 후 추가 이용이 가능했지만 앞으로는 모든 통합요금제 가입자가 기본 데이터를 모두 사용한 뒤에도 속도 제한 방식으로 데이터를 계속 이용할 수 있다.

베이직 110GB 요금제는 최대 5Mbps, 베이직 14GB 이상 구간은 최대 1Mbps, 베이직 10GB 이하 구간은 최대 400Kbps 속도를 제공한다. 초이스 요금제는 속도 제한 없는 완전 무제한 데이터를 지원한다.

연령별 맞춤 혜택도 강화했다. 만 13세 이상 고객에게는 데이터 제공량을 두 배로 늘려주는 '스쿨덤' 혜택이 자동 적용되며, 만 18세 이상 청년층은 'Y덤'을 통해 동일한 혜택을 받을 수 있다. 시니어 고객에게는 만 65세 이상 '65+덤', 만 75세 이상 '75+덤' 혜택을 제공해 추가 데이터를 지원한다.

기존 요금제 이용자에 대한 지원도 확대한다. LTE 저가 요금제를 사용하는 시니어 고객에게 음성과 문자 제공량을 늘리고, 데이터 소진 시 통신이 차단되던 일부 요금제에도 데이터 안심 옵션을 적용한다. 군 장병에게는 복무 기간 추가 데이터를 제공하며 장애인 등 복지 대상 고객에게는 영상·부가통화 제공량을 최대 600분까지 확대한다.

김영걸 KT Customer사업본부장(상무)은 "고객 관점에서 요금제 구조를 재설계해 선택의 어려움을 줄이는 데 초점을 맞췄다"며 "생애 주기와 이용 패턴을 반영한 맞춤형 혜택을 지속 확대하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com