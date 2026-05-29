SKT, 요금제 개편…2만원대 통합 요금제 출시

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK텔레콤이 7월 신규 요금제를 출시한다. 5G와 LTE 요금을 통합한 '베스트·라이트' 요금제를 7월 2일 선보인다.

신규 요금제는 무제한 데이터를 제공하는 '베스트' 5종(월 8만9000원~12만9000원)과 6GB부터 250GB까지 단계별 데이터를 제공하는 '라이트' 11종(월 3만9000원~7만9000원)으로 구성된다. 기존에는 5G 단말 사용자도 LTE 요금제를 선택하면 LTE망만 사용할 수 있었으나, 신규 요금제에서는 단말이 지원하는 한 5G와 LTE 망을 자유롭게 이용할 수 있다.

SK텔레콤은 고객이 데이터에 대한 걱정 없이 요금제 선택만으로 맞춤형 혜택을 누릴 수 있도록 요금제 체계를 개편한다고 29일 밝혔다. [사진=SK텔레콤]

기존 요금제 10종도 5G·LTE 통합 요금제로 전환된다. 'T플랜 세이브'(월 3만3000원), 'T끼리 맞춤형'(월 2만7830원) 등이 포함된다. 신규 요금제 출시와 함께 7월 2일부터 기존 5G·LTE 요금제 67종은 신규 가입이 중단되지만, 기존 가입자는 계속 이용할 수 있다.

결합상품도 개편된다. 7월 1일부터 휴대폰과 인터넷 각 1회선 결합이 필수였던 '요즘가족결합'을 휴대폰 간 결합만으로 가입할 수 있도록 변경한다. 유선을 사용하지 않는 2인 가구나 혼인 신고 이전 동거인, 신규 가입 고객도 가입 가능하다. 기존 결합상품인 'T+인터넷(개인형)', 'T+인터넷(패밀리형)', 'T끼리 온가족할인' 등은 7월 31일까지만 신규 가입이 가능하다.

신규 요금제 가입 고객은 연령별 혜택을 자동으로 받는다. 만 65세가 되면 자동으로 데이터 1.5GB가 추가된다. 청년(만 19~34세)과 청소년(만 18세 이하)에게는 커피 50% 할인 쿠폰, 영화 관람권 50% 할인, T 로밍 50% 할인 혜택이 제공된다.

'베스트' 요금제는 OTT 구독 혜택을 가입 후 바로 선택할 수 있다. 'T우주 Big' 상품은 편의점, 쇼핑 등의 혜택을 제공한다. '베스트 프로' 이상 요금제 이용자는 생성형 AI 서비스 구독 혜택이 제공되며, 생성형 AI 서비스와 OTT 1종, 또는 OTT 2종, 또는 T우주의 생활형 혜택을 선택해 구독할 수 있다. '베스트 109' 이상 요금제 고객을 대상으로는 스마트폰 외 세컨드 디바이스(워치, 태블릿 등)의 할부 할인 혜택도 제공한다.

SK텔레콤은 7월 1일부터 기존 안심 데이터를 제공하지 않던 LTE 요금제 107종에 대해 '전 국민 안심 데이터'를 무료로 적용한다. 고객이 기본 제공 데이터를 모두 소진한 후에도 최대 400kbps 속도로 통신을 계속 사용할 수 있다. 적용을 원하지 않는 고객은 T월드 홈페이지·앱, SKT 대리점, 114 고객센터를 통해 해제할 수 있다.

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