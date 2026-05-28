LGU+, 요금제 53종→18종 개편…'가장 쉬운 통신' 승부수

연령별 혜택 자동 적용·유무선 결합 절차 간소화

'심플리 2.0' 전략 공개…QoS 기본 제공도 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG유플러스가 복잡한 통신 요금과 결합 구조를 단순화하는 '심플리(Simply) 2.0' 전략을 공개하며 고객 경험 혁신에 나섰다. 요금제 종류를 대폭 줄이고, 연령별 혜택 자동 적용과 유·무선 결합 일체형 상품 등을 도입해 '가장 쉬운 통신 경험'을 구현하겠다는 전략이다.

LG유플러스는 28일 온라인 기자간담회를 열고 통신 서비스의 핵심 영역인 요금과 결합 구조를 전면 개편하는 심플리 2.0 전략을 발표했다. 회사는 통신 서비스가 어렵고 복잡하다는 고객 인식이 요금제와 결합 구조에서 비롯됐다고 보고 상품 체계를 고객 관점에서 재설계했다고 설명했다.

LG유플러스 용산사옥 스튜디오에서 열린 온라인 기자간담회에서 강진욱 모바일/디지털사업그룹장(상무, 왼쪽)과 장준영 마케팅그룹장(상무)이 질문에 답하고 있다. [사진=LG유플러스]

이번 개편은 고객 의견 수렴 플랫폼 '심플랩(Simple. Lab)'을 통해 접수된 1만여 건의 의견을 바탕으로 마련됐다. LG유플러스는 요금과 혜택, 결합 구조 전반에서 복잡성을 줄이고 고객이 직관적으로 이해할 수 있는 형태로 개편하는 데 초점을 맞췄다.

핵심은 5G·LTE 통합요금제인 '데이터플랜'과 '플러스플랜'이다. 기존 53종에 달하던 5G·LTE 요금제를 18종 체계로 단순화해 고객이 데이터 제공량과 속도 기준만으로 요금제를 선택할 수 있도록 했다.

특히 기존 LTE 요금제에서는 데이터를 모두 소진하면 추가 과금이나 속도 제한이 적용됐지만, 새 통합요금제는 전 구간에 데이터 안심옵션(QoS)을 기본 제공한다. 월 2만8000원 '데이터플랜300MB' 이상부터는 400Kbps 속도를 지원하고, 월 5만5000원 '데이터플랜14GB' 이상은 1Mbps, 월 6만8000원 '데이터플랜95GB' 이상은 3Mbps, 월 7만원 '데이터플랜125GB' 이상은 5Mbps 속도를 제공한다. 월 8만5000원 '데이터플랜MAX' 이상 요금제는 속도 제한 없이 데이터를 이용할 수 있다.

연령별 혜택도 자동 적용된다. 기존에는 키즈·청소년·청년·시니어 요금제를 별도로 선택해야 했지만, 앞으로는 일반 요금제 가입 이후에도 연령 변화에 따라 혜택이 자동으로 바뀐다. 예를 들어 청소년 고객이 성인이 되면 별도 신청 없이 추가 데이터 혜택을 자동 적용받는 방식이다.

유·무선 결합 구조도 간소화했다. LG유플러스는 모바일과 인터넷 가입, 결합 신청을 하나로 묶은 '올인원' 상품을 선보였다. 고객은 한 번의 가입만으로 모바일과 인터넷 서비스, 결합 할인 혜택을 동시에 적용받을 수 있다. 기존처럼 인터넷 가입 후 별도로 결합 여부를 확인하고 신청해야 하는 절차를 줄였다는 설명이다.

'심플리 2.0' 요약 [사진=LG유플러스]

'올인원' 상품과 함께 전용 인터넷 요금제 '너겟 올인원'도 출시한다. 모바일 요금제와 결합 시 별도 신청 없이 자동으로 할인 혜택이 적용되는 구조다. 예를 들어 플러스플랜95 이상 요금제 이용자는 500메가급 인터넷을 추가 비용 없이 이용할 수 있다.

해외 로밍 경쟁력도 강화한다. LG유플러스는 이달 기준 세계 100개국(자치령 포함)에서 5G 로밍 서비스를 제공하고 있으며, 이용 가능 국가를 지속 확대하고 있다고 밝혔다. 회사는 별도 설정 없이 해외에서도 국내 수준의 5G 서비스를 이용할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

LG유플러스는 이번 심플리 2.0 전략을 단순 요금제 개편이 아닌 고객 경험 혁신의 출발점으로 보고 있다. 향후 가입 절차와 고객 안내 체계, 혜택 설계 등 통신 이용 전반으로 혁신 범위를 확대할 방침이다.

이재원 LG유플러스 컨슈머부문장(부사장)은 "심플리는 복잡한 통신을 고객에게 가장 쉬운 통신 경험으로 바꾸기 위한 고객 경험 혁신 전략"이라며 "고객 의견을 실제 변화로 연결해 통신 전반에서 체감 가능한 혁신을 이어가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com