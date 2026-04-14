KT, 국내 통신사 최초 유튜브 프리미엄 라이트 요금제 출시

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광고 없이 월 8500원…커피 쿠폰 함께 제공

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= KT가 14일 국내 통신사 중 처음으로 '유튜브 프리미엄 라이트' 요금제를 출시했다.

'유튜브 프리미엄 라이트'는 월 8500원에 광고 없이 유튜브 동영상을 시청할 수 있는 서비스다. 오프라인 저장과 백그라운드 재생 기능을 제공하지만 유튜브 뮤직은 제외된다. 음악 콘텐츠나 쇼츠 이용 시에는 오프라인 저장과 백그라운드 재생이 제한되고 광고가 표시될 수 있다.

KT가 14일 국내 통신사 중 처음으로 '유튜브 프리미엄 라이트' 요금제를 출시했다. [사진= KT]

KT는 '유튜브 프리미엄 초이스 스페셜' 요금제에 선택약정 할인(25%)과 프리미엄 가족결합 할인(25%)을 적용하면 월 5만원대 수준으로 데이터 완전 무제한, 유튜브 프리미엄 라이트, 멤버십 VVIP 등급, 스마트기기 1회선 무료, 데이터쉐어링 1회선 무료, 단말보험 할인 등을 제공한다. 'KT 구독'에서는 유튜브 프리미엄 라이트를 월 8000원에 판매한다.

KT는 유튜브 서비스와 커피를 결합한 구독팩 2종도 출시했다. '유튜브 프리미엄 + 메가 MGC 커피(아메리카노 HOT 3잔)'와 '유튜브 프리미엄 라이트 + 메가 MGC 커피(아메리카노 HOT 1잔)' 구성으로 매월 커피 쿠폰을 제공한다. 12월 31일까지 프리미엄 구독팩을 1만4900원, 라이트 구독팩을 8500원에 판매하는 프로모션을 진행한다.

KT는 4월 30일까지 KT 구독을 통해 유튜브 프리미엄 또는 구독팩에 신규 가입한 고객에게 네이버페이 포인트 2000원권을 제공한다.

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