KT, 갤럭시 S26 시리즈 사전개통 시작

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = KT가 6일부터 전국 KT 매장 및 공식 온라인몰 KT닷컴에서 삼성전자 '갤럭시 S26 시리즈' 사전개통을 시작한다고 밝혔다.

KT에 따르면 지난 2월 27일부터 3월 5일까지 7일간 진행된 갤럭시 S26 시리즈 사전예약 결과, 예약자 수는 전작인 갤럭시 S25 시리즈 대비 증가했다. 특히 프라이버시 디스플레이와 강화된 카메라 성능으로 주목받는 '갤럭시 S26 울트라' 모델이 전체 예약의 약 70%를 차지했다. 색상은 전 모델에서 블랙과 화이트의 선호도가 가장 높았다.

고객들이 KT 광화문빌딩 웨스트(West) 2층 'KT온마루X갤럭시 S26 팝업'을 이용하는 모습 [사진=KT]

KT는 사전예약 구매 혜택 중 하나인 '더블 스토리지'와 KT가 새롭게 선보인 '디바이스 하나 더' 혜택이 고객들의 높은 선호도를 이끌어낸 것으로 분석했다.

KT는 고객의 구매 부담을 낮추기 위해 '디바이스 하나 더' 프로그램을 4월 30일까지 운영한다. '삼성 초이스' 선택 시 갤럭시 버즈3 프로(화이트)를, '디바이스 초이스' 선택 시 샥즈의 오픈이어 이어폰 '오픈닷 원'과 가민의 러닝 스마트 워치 '포러너 165'를 할부수수료 5.9%만 부담하면 할부금 0원으로 이용할 수 있는 혜택을 제공한다.

'가전구독 초이스'를 선택하는 고객에게는 삼성 32인치 무빙스타일 또는 55인치 UHD TV를 100% 할인된 가격으로 제공한다. 인터넷과 TV를 동시에 가입하는 고객에게는 최대 75인치 대형 TV까지 혜택 범위를 확대 제공한다.

신규 교체 프로그램인 'New 갤럭시 AI 구독클럽 with 245폰체인지'는 2년 후 새로운 휴대폰 구매 시 기존 단말을 반납하면 최대 50%를 보상한다. 또한 세컨디바이스 및 피싱·해킹 보장, 폰교체가 가능한 '365폰케어' 상품을 월 7500원(고급 기준)에 제공한다. 스페셜 이상 요금제 이용 시 최대 4500원 멤버십 할인으로 보다 저렴하게 이용 가능하다.

KT는 '갤럭시 S26 KT 245폰체인지·365폰케어 동시가입 프로모션'을 통해 두 상품을 함께 이용하는 고객에게도 추가 혜택을 제공한다. 프로모션 기간 동안 갤럭시 S26 시리즈 구매 후 245폰체인지와 365폰케어를 함께 가입하면, 분실·파손 중 최초 발생된 사고 1회에 한해 자기부담금이 면제된다. 해당 프로모션은 2026년 3월 6일부터 5월 31일까지 약 3개월간 진행된다. 365폰케어 WIP, 고급, 일반, 파손을 이용하는 고객이 대상이다.

KT닷컴에서는 전용 추가 할인 및 사은품을 증정한다. 5G 요금제 가입 시 월정액의 7% 추가 할인(최대 21만8000원)을 제공한다. 신한·삼성·BC·하나카드로 즉시 결제 시 최대 10만원의 캐시백 또는 12개월 무이자 할부를 받을 수 있다. 고객은 중고폰 시세 대비 최대 5만원 추가 보상과 공시지원금, KT닷컴 추가지원금까지 합산해 더욱 합리적인 가격으로 구매할 수 있다.

이외에도 6만9000원 이상 요금제 가입 고객은 갤럭시 워치8(할부원금 0원)을 비롯해 정품 60W PD 충전기, 삼성 마그넷 무선 충전 배터리팩, KT닷컴 플러스 쿠폰 3만원권 등 다양한 사은품도 받을 수 있다.

KT에서는 제휴카드 더블할인으로 캐시백과 요금(단말) 할인을 더해 최대 133만원의 혜택을 받을 수 있다. KT 가족만족할부 신한카드와 KT 할부 Plus KB국민카드로 더블할인 적용하면 월 70만원 실적 기준 24개월간 약 112만원의 할인을 받으며, 최대 21만원의 캐시백 혜택도 추가된다.

캐시백 제공 카드는 총 4종으로 운영한다. KT Super DC 롯데카드로 최대 12만원, KT 할부 Plus KB국민카드, KT 할부S 삼성카드로 각 최대 11만원, KT 가족만족 할부 신한카드로 각 10만원 캐시백을 받을 수 있다. 더불어 KT SUPER DC BC바로카드로 갤럭시 S26 시리즈 24/36개월 무이자 장기할부혜택도 이용할 수 있다.

갤럭시 S26 시리즈를 포함한 삼성 휴대폰을 2개 이상 구매한 가족에게는 영화 예매권(1인 4매, 선착순)을 증정하고, 추첨을 통해 제네바 스피커, 네스프레소 머신 등 고급 가전을 제공한다. 지니 TV 내 이벤트 페이지에서 응모 후 KT닷컴에서 개통을 완료한 선착순 100명에게는 백화점 및 올리브영 상품권 등을 증정한다.

만 34세 이하 전용 혜택인 'Y덤' 고객에게는 갤럭시 S26 시리즈를 구매하고 응모한 고객 총 500명에게 무신사 10만원권, 올리브영 3만원권, 스타벅스 랜덤굿즈 등을 추첨 제공한다. Y덤은 기본·공유 데이터 2배와 스마트기기 1회선 무료·할인 혜택을 제공하는 KT만의 특화 혜택이다.

KT 광화문빌딩 웨스트(West) 2층 '온마루'에서는 갤럭시 S26 시리즈 기능을 직접 체험할 수 있는 팝업존을 운영 중이다. 방문객은 ▲생성형 AI를 활용한 'AI 포토' ▲2억 화소 카메라로 만나는 KT 통신 사료 이야기 ▲자신만의 'AI 스티커' 제작 ▲'프라이버시 디스플레이' ▲'수평 고정 슈퍼스테디' 등 갤럭시 S26의 특징을 살린 체험 공간을 경험하고, 스탬프를 모아 소정의 선물을 받을 수 있다.

KT Device사업본부장 손정엽 상무는 "새로운 갤럭시 S26 시리즈를 체험하며 달라진 기능을 직접 느껴보시길 바란다"며 "KT가 정성껏 준비한 다양한 프로그램을 통해 고객들이 구매 부담은 줄이고 다양한 혜택을 크게 누리실 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

