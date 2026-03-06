센서뷰, 천궁-Ⅱ 수요 확대 대비 레이더 핵심 부품 공급 대응

중동 수출용 레이더 부품 누적 수주 113억원 규모

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고주파 연결 솔루션 전문 기업 센서뷰는 한국형 중거리 지대공 요격체계 '천궁-Ⅱ(M-SAM Block II)'의 수요 확대에 대비해 관련 부품 공급 대응에 나선다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 센서뷰는 천궁-Ⅱ 체계의 핵심 구성 요소인 다기능 레이더용 안테나와 고주파 연결 부품을 공급하고 있다. 해당 부품은 향후 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등 중동 지역에 인도될 천궁-Ⅱ 체계에 적용될 예정이다.

특히 센서뷰는 지난 2024년과 2025년에 걸쳐 사우디아라비아와 UAE로 수출될 천궁-Ⅱ 체계에 적용되는 레이더 관련 핵심 부품을 수주했다. 단일판매·공급계약 공시에 따르면 누적 수주 규모는 약 113억원 수준이다.

센서뷰 로고. [사진=센서뷰]

최근 미국과 이스라엘이 이란과 군사적 충돌을 이어가는 가운데, 중동 지역에서는 이란이 발사한 탄도미사일과 드론 공격이 잇따르면서 미사일 방어체계의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 이번 교전 과정에서 천궁-Ⅱ가 약 90% 수준의 요격 성공률을 기록한 것으로 알려지며 천궁-Ⅱ에 대한 관심이 높아지고 있다.

천궁-Ⅱ는 적의 탄도미사일과 항공기 등을 탐지·추적하는 고성능 다기능 AESA 레이더를 기반으로 요격을 수행하는 한국형 중거리 미사일 방어체계로, '한국형 패트리엇'으로도 불린다. 사우디아라비아와 UAE 등 중동 국가들은 미국의 패트리엇(Patriot), 이스라엘의 애로우(Arrow)와 함께 한국의 천궁-Ⅱ를 포함한 다층 방공망을 구축하고 있다.

또한 다층 방공망의 실전 성과가 알려지면서 중동 국가들의 추가 방공체계 도입 논의도 이어지고 있다. UAE의 경우 기존 계약 물량 외에도 천궁-Ⅱ 추가 도입을 검토하거나 한국 측에 추가 납품을 요청한 것으로 전해졌다.

센서뷰 관계자는 "천궁-Ⅱ와 같은 첨단 방공체계에서는 레이더 성능을 안정적으로 구현할 수 있는 고주파 부품 기술이 핵심적인 역할을 한다"며 "천궁-Ⅱ와 같은 국내 방공체계의 해외 수출이 확대될 경우 관련 핵심 부품 공급 기회도 함께 늘어날 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

한편 중동 지역에서 탄도미사일과 드론 위협이 증가하면서 미사일 방어체계에 대한 수요도 확대될 것으로 예상된다. 이러한 흐름 속에서 천궁-Ⅱ와 같은 방공체계의 추가 도입 가능성이 거론되며, 관련 핵심 부품 공급 기업들에 대한 관심도 함께 높아질 것으로 보인다.

