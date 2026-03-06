Sh수협은행, 고객 자산형성 지원 '설레나봄 가입해봄' 경품 이벤트

4월 30일까지, 주요 금융상품 가입 고객 대상

올리브영 상품권 3만원권, BBQ 황금 올리브 치킨세트 등 경품

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = Sh수협은행은 3일 고객들의 자산 형성을 지원하기 위해 '설레나봄 가입해봄' 경품 이벤트를 시작한다고 6일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = Sh수협은행은 3일 고객들의 자산 형성을 지원하기 위해 '설레나봄 가입해봄' 경품 이벤트를 시작한다고 6일 발표했다. [사진=Sh수협은행]

이번 이벤트는 4월 30일까지 진행되며, 수협은행의 주요 금융상품에 새로 가입한 고객을 대상으로 한다. 다양한 상품에 가입할수록 당첨 확률이 높아지는 특징이 있다.

고객이 서로 다른 금융상품에 가입할 때마다 추첨권이 각각 부여되어 자동으로 응모된다. 이벤트 대상 상품으로는 ▲정기예금 ▲저축성공제 ▲펀드 ▲신용카드 4종이다.

최종 당첨자는 추첨을 통해 선정되며, 총 950명에게 다양한 경품이 제공된다. 주요 경품은 ▲1등 올리브영 상품권 3만원권(50명) ▲2등 BBQ 황금올리브 치킨세트(100명) ▲3등 스타벅스 아메리카노(300명) ▲4등 베스킨라빈스 아이스크림(500명)으로 고객 선호도 높은 아이템으로 구성됐다.

이번 이벤트는 수협은행 오프라인 영업점뿐만 아니라 모바일 뱅킹 앱인 '파트너 뱅크'를 통해서도 쉽게 참여할 수 있다.

Sh수협은행 관계자는 "봄의 시작을 맞아 고객들의 자산형성을 도모하고, 상품 가입을 즐겁게 하려는 의도로 이번 이벤트를 실시했다"며 "앞으로도 고객의 생활 스타일에 맞춘 다양한 금융상품과 차별화된 이벤트를 지속적으로 제공할 것"이라고 알렸다.

