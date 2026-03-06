서울 아파트 토지거래허가 신청 25% 증가…"규제 강화 적응했나"

하나금융연구소 금융시장모니터

1월 토지거래허가 신청 6450건 '껑충'

알짜 부지 활용 공급, 시장 안정화 기대

공사비 등 변수 관리는 과제



[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부 차원의 강력한 규제에도 서울 아파트 토지거래허가 신청이 급증하고 있다. 새로운 주택 공급 대책에 따른 수도권 핵심 입지 중심 물량 확보가 가시화한 상황에서, 공사비 인상 등 대외 변수 관리가 향후 시장 흐름의 관건이 될 전망이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 아파트 단지 모습 2026.02.09 mironj19@newspim.com

6일 하나금융경영연구소에 따르면 지난 1월 서울 아파트 거래량은 4665건으로 전월(4738건)과 비슷한 수준을 유지했다. 지난해 '10.15 부동산 안정화 대책' 실행 직후인 11월에는 전월(8517건) 대비 60.4% 줄어들며 이른바 '거래절벽'이 나타났다. 이후 한 달 만에 다시 증가세로 돌아서면서 시장이 정책 환경에 점진적으로 안착하는 모습을 보이고 있다.

선행 거래지표인 토지거래허가 신청 건수 증가세도 두드러진다. 지난해 11월 4035건이었던 신청 건수는 12월 4828건, 올 1월 6450건으로 크게 늘었다. 이재원 하나금융경영연구소 수석연구원은 "강화된 규제 환경 속에서도 실거주 목적의 수요가 시장에 확고히 존재함을 시사한다"며 "토지거래허가 신청이 실제 계약 및 신고로 이어지는 시차가 통상 1~2개월임을 고려하면 향후 거래량은 추가로 확대될 가능성이 존재한다"고 말했다.

지난 '1.29 공급대책'의 도심 내 구체적 입지와 물량 제시는 시장 안정화에 기여할 전망이다. 정부는 수도권 도심 내 6만1000가구를 공급하겠다고 발표했다. 이에 따라 ▲용산국제업무지구 1만가구 ▲용산캠프킴 2500가구 ▲노원태릉CC 6800가구 ▲과천 경마장 및 방첩사령부 부지 9800가구 등 도심 내 국유지 및 공공기관 유휴부지를 활용하기로 했다.

이 수석 연구원은 "착공 후 입주까지 3~5년 소요되는 공급 시차를 고려하면 지자체의 협력 및 주민 수용성 확보를 통한 빠른 추진이 시장 안정화 및 정책 신뢰도를 높일 것"이라며 "다만 자금 조달 여건 악화와 공사비 인상 등 정책 외적 리스크가 사업에 영향을 미칠 수 있어 모니터링이 필요하다"고 말했다.

