[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오가 카카오톡 이용 편의성을 높이기 위한 정규 업데이트를 실시했다.

카카오는 올해 두 번째 카카오톡 정기 업데이트를 통해 친구탭 소식 피드에서 특정 게시물을 숨길 수 있는 기능을 새로 도입했다고 6일 밝혔다.

카카오톡, '게시물 숨기기' 도입…원치 않는 친구 게시물 숨긴다 [사진=카카오]

이용자는 게시물의 더보기 메뉴에서 숨기기를 선택하면 특정 친구의 게시물을 피드에서 보이지 않게 설정할 수 있다. 친구 관계는 유지하면서도 피드 노출만 조정할 수 있어 관심 있는 지인의 소식만 선별해 볼 수 있다.

게시물 숨기기 설정은 언제든지 변경하거나 해지할 수 있다. 설정 메뉴 내 친구 항목의 숨긴 친구 관리에서 다시 노출할 수 있도록 변경할 수 있다.

이번 업데이트로 페이스톡에서도 통화 녹음을 할 수 있게 됐다. 기존 보이스톡에서만 가능했던 통화 녹음을 확대해 1:1 페이스북 통화 시에도 최대 30분까지 녹음할 수 있다.

통화가 끝난 뒤에는 카카오의 카나나 인공지능(AI)을 통해 대화 내용을 요약해 기록할 수 있어 중요한 통화 내용을 정리하는 데 활용할 수 있다.

이 밖에 이번 업데이트로 오픈 채팅에 댓글별 알림 설정이 가능해졌다. 내가 참여한 댓글의 새댓글 알림을 끄거나 내가 참여하지 않은 댓글의 알림을 켜는 등 이용자가 원하는 대로 댓글별 알람을 설정할 수 있다.

이모티콘 키보드에는 발견 탭이 새롭게 추가됐다. 매주 월요일 제공되는 무료 이모티콘을 비롯해 개인 취향에 맞춘 추천 이모티콘, 실시간 인기 랭킹 등을 한눈에 확인할 수 있다.

톡클라우드 홈 화면도 새롭게 개편됐다. 사진과 파일 탐색 기능을 강화해 대화에서 주고받은 사진·파일·링크를 홈 화면에서 바로 확인할 수 있도록 했으며, 인물 분류와 드라이브 기능을 배치해 데이터 접근성과 관리 편의성을 높였다.

카카오는 "이번 업데이트를 통해 이용자가 카카오톡을 보다 효율적으로 관리하고 사용할 수 있도록 다양한 편의 기능을 강화하는 데 초점을 맞췄다"고 설명했다.

yuniya@newspim.com