삼척여성새로일하기센터, '이모티콘 크리에이터 양성과정' 교육생 모집

9~27일 접수…4~8월 180시간 실무 교육·참여수당까지 지원

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척여성새로일하기센터가 디지털 콘텐츠 분야 취·창업을 희망하는 여성을 대상으로 '이모티콘 크리에이터 양성과정' 교육생을 모집한다.

이번 과정은 성장하는 이모티콘 시장에 맞춰 여성의 디지털 역량을 강화하고 새로운 일자리 창출을 지원하기 위해, 캐릭터 기획부터 제작, 플랫폼 작성·등록 방법까지 실무 중심으로 구성됐다.

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척시청. 2025.12.02 onemoregive@newspim.com

디자인 전공 여부와 관계없이 참여할 수 있도록 기초 단계부터 체계적으로 운영해, 콘텐츠 제작 경험이 없는 여성들도 부담 없이 도전할 수 있도록 한 점이 특징이다.

교육 신청은 3월 9일부터 27일까지이며, 20명을 선발해 4월 6일부터 8월 31일까지 총 180시간(60회)에 걸쳐 교육을 진행한다. 출석 요건을 충족한 수강생에게는 단위 기간별 참여 수당과 교통비 등이 지원되며, 수료 후에는 취·창업 연계 상담 등 사후 관리도 제공된다.

센터 관계자는 "경력 보유 여성과 이직을 희망하는 여성들의 많은 참여를 바란다"며 "이모티콘 시장은 개인의 아이디어와 개성이 곧 경쟁력이 되고, 시간과 장소 제약 없이 활동할 수 있는 분야인 만큼 디지털 콘텐츠 전문가로 성장하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

