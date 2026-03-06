기후부, 태양광 확대 속도전…김성환 장관 '당근책' 고심

6일 태양광 협·단체 간담회 개최

태양광 보급 확대 및 지원책 논의

입찰제도 개편…금융·세제 지원

[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 기자 = 정부가 태양광발전 보급 속도를 높이기 위해 업계를 적극 독려하고 나섰다.

입찰제도 개편과 함께 금융·세제 지원이라는 '당근책'을 제시하며 보다 속도를 높여 달라는 주문이다.

◆ 정부, 태양광 보급 속도…지원책 강화 고심

김성환 기후환경에너지부 장관은 6일 오후 서울 한강홍수통제소에서 태양광 주요 협회·단체 및 유관기관과 간담회를 개최했다. 태양광 보급을 확대하고, 제도적으로 지원하기 위한 방안을 논의했다.

기후부는 태양광 보급을 대폭 늘리기 위해 관련 제도를 손질해 태양광 업계를 적극 지원하겠다는 의지다.

우선 2030년까지 재생에너지 100기가와트(GW)를 보급하기 위해 공공 유휴부지 발굴, 전력인프라 확충, 제도개선 등을 통해 태양광 보급을 대폭 확대할 예정이다. 이 방안을 햇빛소득 등 주민에게 수익이 최대한 공유될 수 있도록 추진한다는 계획이다.

더불어 입찰제도를 개편하고, 핵심기자재 공동구매로 발전단가를 인하할 방침이다. 또한 금융·세제지원, 연구개발(R&D) 확대 등을 통해 산업경쟁력 강화에도 힘쓰겠다는 계획을 내비쳤다.

김성환 장관은 이날 간담회에서 "태양광 발전사업은 에너지 대전환의 핵심"이라며 적극적인 역할을 당부했다.

◆ 태양광업계 "신속한 인허가 필요…제도 개편해야"

이에 대해 태양광업계는 신속한 인허가를 위해 관련 제도를 손질해 달라고 요구했다.

이날 간담회 참석자들은 ▲신속한 인허가 필요 ▲기업 재생에너지 100% 사용(RE100) ▲지원 확대 ▲영농형 태양광 제도 보완 등 다양한 의견을 제시했다.

이에 대해 김 장관은 업계 요구에 대해 관계부처와 긴밀히 협의해 구체적인 개선방안을 신속히 마련하겠다고 화답했다.

김 장관은 "현장에서의 지혜와 경험을 바탕으로 실효성 있는 정책을 조속히 마련할 수 있도록 민관이 함께 추진해 나가겠다"고 강조했다.

