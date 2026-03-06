전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

기후부, 태양광 확대 속도전…김성환 장관 '당근책' 고심

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

6일 태양광 협·단체 간담회 개최
태양광 보급 확대 및 지원책 논의
입찰제도 개편…금융·세제 지원

[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 기자 = 정부가 태양광발전 보급 속도를 높이기 위해 업계를 적극 독려하고 나섰다.

입찰제도 개편과 함께 금융·세제 지원이라는 '당근책'을 제시하며 보다 속도를 높여 달라는 주문이다.

◆ 정부, 태양광 보급 속도…지원책 강화 고심

김성환 기후환경에너지부 장관은 6일 오후 서울 한강홍수통제소에서 태양광 주요 협회·단체 및 유관기관과 간담회를 개최했다. 태양광 보급을 확대하고, 제도적으로 지원하기 위한 방안을 논의했다.

기후부는 태양광 보급을 대폭 늘리기 위해 관련 제도를 손질해 태양광 업계를 적극 지원하겠다는 의지다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.03.06 dream@newspim.com

우선 2030년까지 재생에너지 100기가와트(GW)를 보급하기 위해 공공 유휴부지 발굴, 전력인프라 확충, 제도개선 등을 통해 태양광 보급을 대폭 확대할 예정이다. 이 방안을 햇빛소득 등 주민에게 수익이 최대한 공유될 수 있도록 추진한다는 계획이다.

더불어 입찰제도를 개편하고, 핵심기자재 공동구매로 발전단가를 인하할 방침이다. 또한 금융·세제지원, 연구개발(R&D) 확대 등을 통해 산업경쟁력 강화에도 힘쓰겠다는 계획을 내비쳤다.

김성환 장관은 이날 간담회에서 "태양광 발전사업은 에너지 대전환의 핵심"이라며 적극적인 역할을 당부했다.

◆ 태양광업계 "신속한 인허가 필요…제도 개편해야"

이에 대해 태양광업계는 신속한 인허가를 위해 관련 제도를 손질해 달라고 요구했다.

이날 간담회 참석자들은 ▲신속한 인허가 필요 ▲기업 재생에너지 100% 사용(RE100) ▲지원 확대 ▲영농형 태양광 제도 보완 등 다양한 의견을 제시했다.

[서울=뉴스핌]김성환 기후에너지환경부 장관이 4일 서울 여의도 FKI타워에서 히트펌프 업계와 간담회를 갖고 난방 전기화 사업 추진 방향과 산업 활성화 방안을 논의하고 있다. [사진= 기후에너지환경부 ] 2026.03.04 photo@newspim.com

이에 대해 김 장관은 업계 요구에 대해 관계부처와 긴밀히 협의해 구체적인 개선방안을 신속히 마련하겠다고 화답했다.

김 장관은 "현장에서의 지혜와 경험을 바탕으로 실효성 있는 정책을 조속히 마련할 수 있도록 민관이 함께 추진해 나가겠다"고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동