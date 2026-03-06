文, 퇴임 후 첫 방미...이란 사태에 "무력 사용은 보복의 악순환으로 이어져"

퇴임 후 PCI 초청으로 첫 해외 방문

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 문재인 전 대통령이 최근 이란 사태와 관련해 "무력 사용은 무고한 희생을 낳고 증오와 보복의 악순환으로 이어져 오히려 평화와 안전을 더 크게 위협하기 마련"이라며 우려를 표명했다.

윤건영 더불어민주당 의원에 따르면 문 전 대통령은 5일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐스 호텔에서 열린 태평양세기연구소(PCI) 주최 만찬에서 "국제사회는 무력 사용을 최대한 억제하고 외교적·평화적으로 문제를 해결하는 데 시급히 힘을 모아야 할 것"이라고 강조했다.

문재인 전 대통령이 지난 2025년 9월 경기 파주시 캠프그리브스에서 열린 9·19 평양공동선언 7주년 기념식에서 기념사를 하는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

문 전 대통령은 "지구촌 곳곳에서 극단적인 진영 논리와 혐오가 민주주의 가치를 훼손하고 있다"며 "배제보다는 포용을, 갈등보다는 통합을 선택해 포퓰리즘과 극단주의라는 시대적 병증을 치유하자"고 했다.

최근 국제 관계에 대해서는 "긴장이 갈수록 높아지고, 대립과 증오의 목소리가 커지는 엄중한 시대를 살고 있고, 보편적 협력 질서가 무너지는 위기에 직면해 있다"며 "이 위기를 극복할 수 있는 유일한 열쇠는 다시 '대화를 통한 평화 '와 '포용과 협력'이라는 근본 가치로 돌아가는 것"이라고 강조했다.

특히 이란 사태와 관련해서는 "무력 사용은 무고한 희생을 낳고 증오와 보복의 악순환으로 이어져 오히려 평화와 안전을 더 크게 위협하기 마련"이라며 "무력 사용을 최대한 억제하고 외교·평화적으로 문제를 해결하는 데 시급히 힘을 모아야 한다"고 말했다.

문 전 대통령의 퇴임 이후 해외 방문은 이번이 처음으로, PCI와 랜드연구소 초청으로 미국 로스앤젤레스를 찾았다.

그는 "퇴임 후 첫 번째 해외 방문이라 매우 특별하다"며 "재임 중 오지 못했던 LA를 방문하게 돼 감회가 새롭다"고 말했다.

이날 만찬에 앞서 문 전 대통령은 '청년과 미래 가교 프로젝트' 고등학생 청년 대사 12명을 만나 1시간 동안 이야기를 나누기도 했다.

chogiza@newspim.com