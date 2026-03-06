전체기사 최신뉴스 GAM
속보

더보기

[르포] 전남 찾은 정청래..."또 왔습니다" 인사에 "오매 반갑소잉" 화답한 도민들

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

정청래, 시민들과 사진촬영·사인 등' 민심 잡기'
"호남, 특별한 보상 약속…李 국정 철학 실현"
"전남광주통합 통과…호남, 국토균형발전 엔진될 것"

[영광=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 지지세가 강한 전남을 찾아 민심 다지기에 나섰다. 정청래 대표를 비롯한 당 지도부는 새로 출범하는 전남광주통합특별시의 성공을 기원하며 지속적인 호남 발전 대책을 약속했다.

당 지도부는 6일 오전 전남 영광군 영광농협에서 현장 최고위원회를 개최한 후 영광터미널 시장으로 이동해 시민들과 인사를 나눴다. 

[영광=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 6일 전남 영광농협에서 현장 최고위원회의를 개최한 후 영광터미널시장을 찾아 전남도민들을 만나고 있다. 2026.03.06 seo00@newspim.com

정 대표는 시장 점포를 일일이 방문하며 "식사 하셨습니까", "전남 영광에 또 방문했습니다" 등의 인사를 건넸고, 상인들은 "오매 반갑소잉"이라고 화답했다.

일부 지지자는 정 대표에게 다가가 "대통령이 됐으면 좋겠다", "이재명 정부 파이팅"이라고 응원의 목소리를 전했다. 정 대표는 이들과 연달아 사진 촬영을 하고 사인을 하는 등 민심 잡기에 주력했다.

또 정 대표는 시장 안에 위치한 수산물 집을 찾아 홍어 5만원 어치를 구입하며 덕담 인사를 나눴다. 정 대표를 반갑게 맞이한 한 어르신과는 잠시 손을 잡고 걸으며 지역 현장을 훑었다.

[영광=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 6일 전남 영광농협에서 현장 최고위원회의를 개최한 후 영광터미널시장을 찾아 전남도민들을 만나고 있다. 2026.03.06 seo00@newspim.com

앞서 정 대표는 이날 오전 영광군 영광농협에서 현장 최고위원회의를 주재하며 호남을 향한 '특별한 보상'을 재차 강조했다.

그는 "저는 당대표가 되고 나서 호남발전특위를 만들어서 특별한 보상을 약속했고 그 약속을 지킬 수 있어 많은 보람을 느낀다"며 "특별한 희생에는 특별한 보상이 있어야 한다는 이재명 대통령의 국정 철학을 실현할 수 있어서 민주당 대표로서 자부심을 느낀다"고 목소리를 높였다.

또 정 대표는 "민주주의 발전에 호남이 기여한 바가 큰데, 호남 발전에는 국가가 무엇을 기여했는지 답해야 한다. 이에 호남발전특위를 통해 호남에 많은 예산을 배정했고 실현되면 호남에 계시는 분들이 눈과 피부로 느낄 수 있을 것"이라고 말했다.

이날 회의에 참석한 전남도당위원장 김원이 의원은 전남·광주 행정통합특별법이 국무회의에서 의결된 것을 환영하며 "공공기관의 이전도 조속히 실현되도록 최선을 다하겠다. 또 통합특별시 청사 주소지 문제 등 남은 과제들도 새로 탄생하는 통합특별시장과 함께 슬기롭게 해쳐가겠다"고 밝혔다.

[영광=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 영광문화예술의전당 대공연장에서 열린 '영광군 에너지 기본소득 도시 비전선포식'에 참석해 축사를 하고 있다.

◆"재생에너지·기업유치·반도체·AI·모빌리티 성장 동력 확보" 

이어 "우리는 이제 전남광주특별시민"이라며 "전남광주의 새로운 꿈과 희망 앞에서 큰 기대와 동시에 무거운 책임을 느낀다. 재생에너지 특례, 기업유치 특례, 반도체, AI, 빅데이터 센터, 모빌리티 등 이미 반영된 특례는 물론 향후 전남광주의 미래 성장 동력을 확보하기 위해 보완이 필요한 과제들도 세밀하게 챙기겠다"고 강조했다.

이날 오후 정 대표는 영광문화예술의전당 대공연장에서 열린 '영광군 에너지 기본소득 도시 비전선포식'에도 참석했다.

그는 축사를 통해 "민주당이 호남에게 큰 절 하는 심정으로 호남 발전을 위해서 앞으로 더 노력을 더 하겠다"며 "전남광주행정통합특별법이 국회를 통과했고 어제 국무회의에서 의결함으로써 법적 절차를 마쳤다. 앞으로 호남은 민주주의의 상징 뿐 아니라 대한민국의 국토균형발전의 엔진이 될 것"이라고 강조했다.

[영광=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 6일 전남 영광농협에서 현장 최고위원회의를 개최한 후 영광터미널을 찾아 전남도민들을 만나고 있다. 2026.03.06 seo00@newspim.com

한편, 이날 정 대표는 당내 일각에서 제기된 조희대 대법원장 탄핵 요구에 대해 "의원총회에서 의견을 모아보겠다"고 입장을 밝혔다.

정 대표는 영광터미널 시장을 방문한 뒤 기자들을 만나 "탄핵에 대한 국민의 열망이 있고 당 소속 의원의 의지가 강한 만큼 의총을 통해 의견을 수렴하고 모아보겠다"고 주장했다.

다만 "(탄핵이) 당 지도부의 공식 의견은 아니다"라면서 "탄핵 추진 움직임에 앞서 조 대법원장이 일말의 양심이 있다면 스스로 거취를 빨리 표명하는 것이 여러가지로 좋을 것 같다"고 덧붙였다.

seo00@newspim.com

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

