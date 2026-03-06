[속보] 휘발유 급등 대응…구윤철 부총리, 주유소 긴급 현장 점검

6일 대전 지역 주유소 현장 방문
[대전=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 6일 대전 SK KH에너지 하이웨이 주유소를 방문, 현장 점검을 실시했다.
앞서 구 부총리는 이날 국회에서 열린 민주당 재경위원 및 재경부 당정 실무협의에서 "오늘부터 정부 합동 점검반이 주유소를 직접 방문해 폭리를 취하는 주유소를 전면 점검하고 폭리나 매점매석 등 기타 상황을 모니터링하고 있다"고 밝혔다.
이어 "법 위반이 발생하면 무관용 원칙으로 최대한 조치할 것"이라며 "국가적 위기 상황을 악용해 민생을 대상으로 폭리를 취하는 행태는 절대 용납해선 안 된다"고 경고했다.
plum@newspim.com
앞서 구 부총리는 이날 국회에서 열린 민주당 재경위원 및 재경부 당정 실무협의에서 "오늘부터 정부 합동 점검반이 주유소를 직접 방문해 폭리를 취하는 주유소를 전면 점검하고 폭리나 매점매석 등 기타 상황을 모니터링하고 있다"고 밝혔다.
이어 "법 위반이 발생하면 무관용 원칙으로 최대한 조치할 것"이라며 "국가적 위기 상황을 악용해 민생을 대상으로 폭리를 취하는 행태는 절대 용납해선 안 된다"고 경고했다.
plum@newspim.com