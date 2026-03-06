게임 협단체 "구글 앱마켓 수수료 인하 환영…12월 국내 적용은 다소 늦어"

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 구글이 안드로이드 앱 마켓 정책을 변경해 인앱 결제 수수료를 기존 30%에서 최소 15% 수준까지 낮추고 외부 결제 시스템을 허용하기로 한 가운데 국내 게임업계가 환영의 뜻을 밝혔다.

한국게임산업협회를 비롯한 게임 관련 7개 협단체는 6일 공동 성명을 내고 "구글의 플레이스토어 수수료 인하 및 외부 결제 허용 정책이 국내 시장에도 조속히 시행되기를 기대한다"고 밝혔다.

구글.[사진=로이터 뉴스핌]

성명에는 게임문화재단, 게임인재단, 한국게임개발자협회, 한국모바일게임협회, 한국인공지능게임협회, 한국e스포츠협회 등이 참여했다.

앞서 구글은 지난 4일(현지시각) 안드로이드 앱 생태계 정책 변경을 발표했다.

사미르 사마트 구글 안드로이드 생태계 담당 사장은 앱 내 결제 수수료를 기존 30%에서 최소 15% 수준으로 낮추고, 구독 서비스 수수료는 10%로 인하하는 방안을 공개했다.

게임 협단체들은 이번 정책 변화가 그동안 제기돼 온 플랫폼 수수료 문제를 완화할 수 있는 계기가 될 것으로 기대했다.

이들은 공동 성명에서 "게임산업은 글로벌 플랫폼의 높은 수수료 장벽과 폐쇄적인 결제 시스템으로 인해 개발사 수익성이 악화되는 등 어려움을 겪어왔다"며 "수수료 인하는 개발사의 경영 안정화와 콘텐츠 투자 확대에 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 밝혔다.

특히 인앱 결제 수수료가 기존 30%에서 20~25% 수준으로 낮아질 경우 개발사들의 실질적인 수익 개선 효과가 나타날 것으로 전망했다. 확보된 재원은 신규 게임 콘텐츠 개발과 서비스 품질 향상에 재투자돼 이용자에게 더 나은 게임 경험을 제공하는 선순환 구조를 만들 수 있다는 의미다.

외부 결제 시스템 허용과 외부 웹 결제 링크 제공, 외부 앱 마켓 설치 간소화 등 정책 변화도 시장 경쟁을 확대하는 요소로 평가했다.

게임업계 단체들은 "플랫폼 독점 구조가 완화되면 개발사는 자사에 맞는 결제 모델을 선택할 수 있고 이용자 역시 보다 다양한 결제 수단과 합리적인 가격을 이용할 수 있게 될 것"이라고 밝혔다.

이번 정책이 충분하지 않다는 지적도 함께 제기됐다. 구글이 신규 가입자와 기존 가입자 간 수수료율에 차이를 두는 방안을 제시한 점에 대해서는 "높은 수수료로 인한 부담이 오랜 기간 누적돼 왔다는 점을 고려할 때 수수료 인하 혜택은 모든 게임사와 이용자에게 차등 없이 적용돼야 한다"고 강조했다.

정책 시행 시점에 대해서도 보다 신속한 적용이 필요하다고 지적했다.

협단체는 "모바일 게임 생태계의 성장 속도가 둔화되고 있는 상황에서 12월 한국 적용 일정은 다소 늦은 감이 있다"며 "가능한 빠른 시점에 국내에서도 수수료 인하 정책이 현실화되기를 기대한다"고 밝혔다.

