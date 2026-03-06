전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.08 (일)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

케이피항공산업 스팩합병 상장 추진…항공·방산·우주 사업 확대

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

NH스팩30호와 합병비율 1대0.1672381
오는 5월 코스닥 입성 목표

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 항공기 및 방산 부품 제조 기업 케이피항공산업이 NH스팩30호와의 합병을 통해 코스닥시장 상장을 추진한다.

6일 케이피항공산업은 서울 여의도에서 열린 케이피항공산업-NH스팩30호 상장 간담회에서 코스닥 상장을 계기로 연구개발 역량과 생산 기반을 확대해 미래 성장 기반을 강화하겠다는 계획을 공유했다.

케이피항공산업은 1990년 설립 이후 항공 치공구 제작을 시작으로 항공기 기체 구조물, 방산 유도무기 금형, 우주 발사체 구조물 생산으로 사업 영역을 확대했다. 대한항공과 한국항공우주산업(KAI), 미국 스피릿에어로시스템즈(Spirit AeroSystems) 등 국내외 항공우주 기업을 고객사로 확보했다.

최근에는 베트남 다낭 하이테크파크에 해외 생산법인 KPC VINA를 설립해 글로벌 공급망을 확장했다. 항공 부문에서는 A350과 B787 기종의 날개·동체 구조물, A320 Sharklet, A350 Cargo Door 등 복합재 구조물을 제작하며 항공기 핵심 구조물 생산 역량을 확보했다.

사진은 6일 서울 여의도에서 열린 케이피항공산업-NH스팩30호 상장 간담회 현장. [사진=케이피항공산업]

회사 측은 알루미늄과 티타늄 등 난삭재를 정밀 가공할 수 있는 5축 고속가공기와 자동화 설비(FMS)를 기반으로 에어버스(Airbus)와 보잉(Boeing) 등 글로벌 항공기 제조사의 품질 기준을 충족하는 구조물을 생산하고 있다고 설명했다.

치공구 분야에서는 한국항공우주산업의 A320 날개 구조물 제작에 사용되는 50m급 자동 치공구를 국내 최초로 제작했다. 방산 부문에서는 고체 연료 기반 유도무기 추진기관 제작에 필요한 분할식 맨드릴 금형 기술을 국내에서 유일하게 확보해 천궁-Ⅱ, 현무 등 유도무기 체계의 핵심 부품 생산을 수행했다.

우주 분야에서는 나로호(KSLV-Ⅰ) 페어링 금형 제작을 시작으로 누리호(KSLV-Ⅱ) 발사체 동체 구조 제작에 참여했다. 최근에는 차세대 발사체 치공구 개발과 3D 프린팅 기반 극저온 내압 시험을 진행하는 등 우주 기술 개발에도 참여하고 있다.

실적도 성장세다. 케이피항공산업은 2023년 매출 346억원, 영업이익 8억원을 기록했으며 2024년에는 매출 497억원, 영업이익 35억원으로 증가했다.

상장 이후 회사는 항공·방산·우주 사업 전반에서 생산 능력과 기술 경쟁력을 강화할 계획이다. 항공 부문에서는 베트남 법인 확장과 조립·후처리 공정 내재화를 통해 Tier-1 고객사 직접 수주 확대를 추진한다. 방산 부문에서는 유도무기 금형과 전자전(EW) 관련 생산 참여를 확대하고 우주 부문에서는 발사체 구조물과 치공구 제작 및 3D 프린팅 기반 우주 부품 개발을 추진할 예정이다.

케이피항공산업은 NH스팩30호와 소멸합병 방식으로 코스닥 상장을 추진하며 합병비율은 1대0.1672381이다. 회사는 상장예비심사를 통과했으며 이달 24일 주주총회에서 합병 여부를 의결할 예정이다. 다음달 13일까지 주식매수청구권 행사기간을 거쳐 오는 5월 상장을 목표로 하고 있다.

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
풀충전 9분...비야디 2세대 배터리 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 글로벌 전기차 1위 업체인 비야디(比亞迪, BYD)가 2세대 블레이드 배터리를 발표했다. 비야디는 5일 저녁 기술발표회를 개최했다고 중국 제일재경신문이 6일 전했다. 기술발표회에는 왕촨푸(王傳福) 비야디 회장이 직접 참석했다. 왕촨푸 회장은 "현재 전기차는 충전 속도가 느리고 주행 거리가 충분히 길지 않다는 문제점을 지니고 있다"며 "이를 해결하고 신에너지 자동차로 내연기관 자동차를 대체하는 것이 국가의 에너지 안보를 위한 필수 과제"라고 설명했다. 비야디는 이 자리에서 2세대 블레이드 배터리를 발표했다. 블레이드 배터리는 비야디가 개발한 차량용 배터리로 2020년에 처음 발표했다. 배터리 셀을 칼날(블레이드)처럼 얇고 길게 만들어 부피 활용도를 높인 점이 특징이다. 이를 통해 동일한 공간에 더욱 많은 배터리 셀을 장착할 수 있게 됐다. 길고 얇게 만들기 위해 블레이드 배터리는 LFP(리튬인산철) 배터리를 기반으로 한다. 2세대 블레이드 배터리는 배터리 내부 저항 감소, 전극 구조 개선, 고전압 플랫폼 개선 등을 이뤄냈다. 이를 통해 충전 속도가 대폭 개선됐다. 2세대 블레이드 배터리는 충전량 10%에서 70%로 충전하는 데 5분이 소요된다. 10%에서 97%로 충전하는 데 9분이 걸린다. 현장 실측에서 비야디의 전기차 하이바오(海豹) 07이 10%에서 97%로 충전되는 데 8분 44초가 걸렸다. 왕촨푸 회장은 "97% 충전을 기준으로 삼은 것은 주행 중 제동 시 전기가 생성되는 것을 감안해 여유 전력을 둔 것"이라고 설명했다. 97% 충전은 사실상 풀 충전에 해당하는 셈이다. 또한 2세대 블레이드 배터리는 영하 20도의 환경에서 20%에서 97% 충전까지 12분이 소요된다. 비야디는 2세대 블레이드 배터리를 10가지 차량 모델에 적용해 출시한다는 방침이다. 10가지 차량 중 한 가지인 순수 전기차 텅스(騰勢) Z9GT의 주행 거리는 1036km다. Z9GT는 대형 세단으로 대용량 배터리가 장착됐다. 기술발표회에서 비야디는 단일 충전기로 최대 1500KW의 충전 출력을 낼 수 있는 새로운 충전기를 발표했다. 충전기에는 두 대의 차량이 동시에 충전할 수 있다. 비야디는 해당 충전기를 바탕으로 전국적으로 충전소를 대량으로 건설한다는 방침이다. 올해 말까지 2만 개의 충전소를 완공할 예정이다. 한편 비야디는 지난해 460만 대의 차량을 판매했다. 이는 전년 대비 7.7% 증가한 수치다. 이중 순수 전기차는 225만 대였다. 이로써 비야디는 지난해 164만 대를 판매한 테슬라를 제치고 글로벌 전기차 판매 대수 1위 업체에 등극했다. 비야디가 5일 저녁 기술발표회를 진행했다. [사진=비야디] ys1744@newspim.com 2026-03-06 09:42
사진
배우 이재룡, 강남서 사고 뒤 도주 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 서울 강남에서 교통사고를 낸 뒤 현장을 떠난 배우 이재룡이 경찰 조사에서 음주운전이 아니었다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 8일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 도로교통법 위반(사고 후 미조치) 혐의로 이씨를 조사하고 있다. 이씨는 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근 도로에서 차량을 운전하던 중 중앙분리대를 들이받은 뒤 별다른 조치를 취하지 않고 현장을 떠난 혐의를 받는다. 이재룡. [사진=CJ E&M] 사고 이후 이씨는 차량을 자택에 주차한 뒤 지인의 집으로 이동했다가 경찰에 의해 발견된 것으로 전해졌다. 경찰이 실시한 음주 측정 결과 이씨의 혈중알코올농도는 면허 정지에 해당하는 수준으로 나타났다. 다만 약물 간이 검사에서는 음성 반응이 나온 것으로 알려졌다. 이씨는 경찰 조사에서 "운전 당시 음주 상태가 아니었다"는 취지로 주장한 것으로 전해졌다. 경찰은 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 사고 당시 상황과 음주 여부 등을 확인하고 있다. 한편 이씨는 과거에도 음주와 관련한 논란에 휩싸인 바 있다. 2003년 강남에서 음주운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부해 면허가 취소됐고, 2019년에는 술에 취한 상태에서 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에서 기소유예 처분을 받았다. rkgml925@newspim.com 2026-03-08 15:03

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동