뉴스핌

2026.03.08 (일)
글로벌·중국 중국

[오늘 A주] 호르무즈 협상 소식에 상승...정책호재에 전력망 강세

상하이종합지수 4124.19(+15.62, +0.38%)
선전성분지수 14172.63(+83.79, +0.59%)
촹예반지수 3229.30(+12.36, +0.38%)
커촹판50지수 1414.39(+9.04, +0.64%)

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 전날 상승했던 중국 증시는 6일 다시 상승했다. 중국과 이란이 호르무즈 해협을 두고 협상을 벌이고 있다는 소식이 호재가 된 것으로 분석된다.

이날 상하이종합지수는 0.38% 상승한 4124.19, 선전성분지수는 0.59% 상승한 14172.63, 촹예반지수는 0.38% 상승한 3229.30으로 각각 장을 마감했다.

중국이 에너지 운반선의 호르무즈 해협 안전 통행을 위해 이란과 협상을 진행 중이라고 로이터 통신이 전했다. 현재 미국의 이란 공격으로 호르무즈 해협을 통과하는 유조선은 전무한 상황이다.

세계 최대 원유 수입국인 중국은 수입하는 양의 45%가 호르무즈 해협을 통해 운송된다. 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 중국의 에너지 우려가 높아지고 있다. 이에 중국 정부는 자국 정유사에 휘발유와 경유 등 석유 제품 수출을 일시 중단하라는 구두 지시를 내렸다.

중국이 이란과의 호르무즈 해협 관련 협상에 성공한다면 중국의 에너지 수급에 대한 불안감은 상당 부분 해소되게 된다. 협상 결과는 공개되지 않았지만 협상 성공에 대한 기대감이 발생했다.

이와 함께 5일 개막한 전국인민대표대회에 대한 긍정적인 평가가 나오면서 증시에 긍정적으로 작용했다. 시장은 전인대에서 행해진 총리 공작보고(업무 보고)에서 제시된 인프라 투자 확대, 첨단 기술 산업 지원, 정부 채권 발행 확대 등을 호재로 인식했다.

화진(華金)증권은 이날 보고서를 통해 "중국이 전국인민대표대회에서 적극적인 재정 정책과 통화 완화 정책을 지속 시행할 것이라고 천명했다"며 "적자 재정을 시행하고 신규 내수 촉진 특별 예산을 편성한 것은 내수 부양에 도움이 될 것이며, 특히 제15차 5개년 계획이 제시하고 있는 명확한 지향점은 현재 저조한 시장 심리를 북돋울 수 있을 것"이라고 평가했다.

[그래픽=퉁화순재경] 상하이종합지수 6일 추이

이날 특징주로는 전력망 관련주가 대거 상승했다. 순나구펀(順鈉股份), 한란구펀(漢纜股份), 장쑤화천(減速華辰) 등이 상한가를 기록했다.

중국은 전날 전인대 개막식에서 행해진 총리 공작보고를 통해 에너지 강국 건설 계획을 수립할 계획임을 발표했다. 중국은 신형 전력 시스템 구축에 주력하고, 스마트 그리드 건설을 가속하며, 신형 에너지 저장 장치를 발전시킬 것임을 명확히 했다. 또한 초대형 지능형 컴퓨팅 클러스터와 전력망을 융합 발전시킬 것이라고도 제시했다.

화학공업 섹터도 상승했다. 진정다(金正大), 진푸타이예(金浦鈦業), 훙바오리(紅寶麗) 등이 상한가를 기록했다.

미국의 이란 공격으로 인해 중동의 요소 가격이 급등하고 있다. 지난주 금요일부터 요소 가격은 톤당 130달러 상승해 650달러 선을 기록하고 있다. 둥팡(東方)증권은 "단기적으로 해외에서 인화학 제품의 재고 보충 수요가 발생하면서 가격이 상승하고 있으며, 장기적으로는 중국의 인화학 산업이 글로벌 가격 결정권을 갖게 될 것으로 예상되면서 관련 기업들의 기업가치가 재평가되고 있다"고 설명했다.

이날 중국 인민은행 산하 외환 거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.9025위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.9007위안) 대비 0.0018위안 올린 것으로, 위안화 가치로는 0.03% 하락한 것이다.

ys1744@newspim.com

풀충전 9분...비야디 2세대 배터리 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 글로벌 전기차 1위 업체인 비야디(比亞迪, BYD)가 2세대 블레이드 배터리를 발표했다. 비야디는 5일 저녁 기술발표회를 개최했다고 중국 제일재경신문이 6일 전했다. 기술발표회에는 왕촨푸(王傳福) 비야디 회장이 직접 참석했다. 왕촨푸 회장은 "현재 전기차는 충전 속도가 느리고 주행 거리가 충분히 길지 않다는 문제점을 지니고 있다"며 "이를 해결하고 신에너지 자동차로 내연기관 자동차를 대체하는 것이 국가의 에너지 안보를 위한 필수 과제"라고 설명했다. 비야디는 이 자리에서 2세대 블레이드 배터리를 발표했다. 블레이드 배터리는 비야디가 개발한 차량용 배터리로 2020년에 처음 발표했다. 배터리 셀을 칼날(블레이드)처럼 얇고 길게 만들어 부피 활용도를 높인 점이 특징이다. 이를 통해 동일한 공간에 더욱 많은 배터리 셀을 장착할 수 있게 됐다. 길고 얇게 만들기 위해 블레이드 배터리는 LFP(리튬인산철) 배터리를 기반으로 한다. 2세대 블레이드 배터리는 배터리 내부 저항 감소, 전극 구조 개선, 고전압 플랫폼 개선 등을 이뤄냈다. 이를 통해 충전 속도가 대폭 개선됐다. 2세대 블레이드 배터리는 충전량 10%에서 70%로 충전하는 데 5분이 소요된다. 10%에서 97%로 충전하는 데 9분이 걸린다. 현장 실측에서 비야디의 전기차 하이바오(海豹) 07이 10%에서 97%로 충전되는 데 8분 44초가 걸렸다. 왕촨푸 회장은 "97% 충전을 기준으로 삼은 것은 주행 중 제동 시 전기가 생성되는 것을 감안해 여유 전력을 둔 것"이라고 설명했다. 97% 충전은 사실상 풀 충전에 해당하는 셈이다. 또한 2세대 블레이드 배터리는 영하 20도의 환경에서 20%에서 97% 충전까지 12분이 소요된다. 비야디는 2세대 블레이드 배터리를 10가지 차량 모델에 적용해 출시한다는 방침이다. 10가지 차량 중 한 가지인 순수 전기차 텅스(騰勢) Z9GT의 주행 거리는 1036km다. Z9GT는 대형 세단으로 대용량 배터리가 장착됐다. 기술발표회에서 비야디는 단일 충전기로 최대 1500KW의 충전 출력을 낼 수 있는 새로운 충전기를 발표했다. 충전기에는 두 대의 차량이 동시에 충전할 수 있다. 비야디는 해당 충전기를 바탕으로 전국적으로 충전소를 대량으로 건설한다는 방침이다. 올해 말까지 2만 개의 충전소를 완공할 예정이다. 한편 비야디는 지난해 460만 대의 차량을 판매했다. 이는 전년 대비 7.7% 증가한 수치다. 이중 순수 전기차는 225만 대였다. 이로써 비야디는 지난해 164만 대를 판매한 테슬라를 제치고 글로벌 전기차 판매 대수 1위 업체에 등극했다. 비야디가 5일 저녁 기술발표회를 진행했다. [사진=비야디] ys1744@newspim.com 2026-03-06 09:42
배우 이재룡, 강남서 사고 뒤 도주 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 서울 강남에서 교통사고를 낸 뒤 현장을 떠난 배우 이재룡이 경찰 조사에서 음주운전이 아니었다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 8일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 도로교통법 위반(사고 후 미조치) 혐의로 이씨를 조사하고 있다. 이씨는 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근 도로에서 차량을 운전하던 중 중앙분리대를 들이받은 뒤 별다른 조치를 취하지 않고 현장을 떠난 혐의를 받는다. 이재룡. [사진=CJ E&M] 사고 이후 이씨는 차량을 자택에 주차한 뒤 지인의 집으로 이동했다가 경찰에 의해 발견된 것으로 전해졌다. 경찰이 실시한 음주 측정 결과 이씨의 혈중알코올농도는 면허 정지에 해당하는 수준으로 나타났다. 다만 약물 간이 검사에서는 음성 반응이 나온 것으로 알려졌다. 이씨는 경찰 조사에서 "운전 당시 음주 상태가 아니었다"는 취지로 주장한 것으로 전해졌다. 경찰은 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 사고 당시 상황과 음주 여부 등을 확인하고 있다. 한편 이씨는 과거에도 음주와 관련한 논란에 휩싸인 바 있다. 2003년 강남에서 음주운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부해 면허가 취소됐고, 2019년에는 술에 취한 상태에서 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에서 기소유예 처분을 받았다. rkgml925@newspim.com 2026-03-08 15:03

