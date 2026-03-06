캠코, 2824억원 규모 압류재산 1055건 공매

9~11일 입찰, 개찰결과 12일 발표

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 캠코(한국자산관리공사, 사장 정정훈)는 오는 9일부터 11일까지 3일간 '온비드'를 통해 2824억원 규모의 압류재산 1055건을 공매한다고 6일 밝혔다.

압류재산 공매는 세무서 및 지방자치단체 등 공공기관이 국세, 지방세 등의 체납세액 징수를 위해 압류한 재산을 캠코를 통해 매각하는 행정절차다.

캠코. [사진=뉴스핌DB]

토지, 주택 등 부동산과 자동차, 귀금속, 유가증권 등 압류 가능한 모든 물품을 대상으로 진행되며 회차별 공매 물건은 온비드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이번 공매에는 부동산 961건, 동산 94건이 매각되며 그 중 임야 등 토지가 598건으로 가장 많은 비중을 차지한다.

아파트, 주택 등 주거용 건물도 서울, 경기 등 수도권 소재 물건 61건을 포함해 총 141건이 공매되고 비상장주식, 자동차 등 동산도 매각된다. 전체 물건 중 감정가의 70% 이하인 물건도 314건이나 포함됐다.

입찰시에는 권리분석에 유의해야 하고, 임차인에 대한 명도책임은 매수자에게 있으므로 주의를 기울여야 한다. 또한 세금납부, 송달불능 등의 사유로 입찰 전에 해당 물건 공매가 취소될 수 있음을 염두에 둬야 한다.

입찰 전 공부 열람, 현장 조사 등을 통해 입찰을 희망하는 물건에 대해 상세히 확인하고 참여하는 것이 좋다.

압류재산 공매는 온비드 또는 스마트온비드 앱을 통해 시간과 장소에 제약 없이 편리하게 입찰 가능하며 공매 진행 현황, 입찰 결과 등 모든 과정이 투명하게 공개된다. 또한, 각 차수별 1주 간격으로 입찰이 진행되고 유찰될 경우 공매예정가격이 10% 차감된다.

한편, 캠코는 지난 1984년부터 40여년간 체납 압류재산 처분을 통해 효율적인 징세 행정을 지원하고 있다. 압류재산 공매를 통해 최근 5년간 1조6369억원의 체납세액을 징수하는 등 국가 및 지방자치단체 재정수입에 크게 기여하고 있다.

peterbreak22@newspim.com