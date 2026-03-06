K-GX 범정부 실무협의체 가동…산업·수송 전방위 녹색전환 추진

6일 범정부협의체 회의 개최

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 정부가 한국형 녹색전환(K-GX)을 새로운 성장동력으로 삼기 위한 범정부 전략 마련에 착수했다.

6일 정부에 따르면 기후에너지환경부와 재정경제부 등 K-GX 추진단 소속 16개 부처가 정부서울청사에서 범정부협의체 회의를 열고 녹색전환 전략 수립을 위한 실무작업반 운영과 주요 정책 방향을 논의했다.

정부는 올해 발표를 목표로 하는 'K-GX 전략'의 세부 과제를 마련하기 위해 범정부 협의체 내 실무작업반을 가동했다.

실무작업반에서는 산업·경제·사회적 영향을 종합적으로 점검하고, 분야별 이행 전략과 정책 지원 방안을 단계적으로 논의할 계획이다.

발전·산업·수송·건물·농축산 등 주요 부문별 추진 방안이 핵심 논의 대상이다. 이와 함께 신산업·신시장 창출 전략, 핵심기술 연구개발 확대, 재정·세제·금융 인센티브 지원, 지역 기반 녹색전환 모델 구축 등도 주요 정책 과제로 검토됐다.

이날 회의에서는 철강·석유화학·정유·시멘트·반도체·디스플레이 등 에너지 다소비 업종의 저탄소 전환과 산업 경쟁력 강화 방안이 중점적으로 논의됐다. 탈탄소 이동수단 보급 확대와 건물 에너지 효율화 정책도 주요 검토 과제로 제시됐다.

정부는 K-GX를 단순한 환경 정책이 아니라 경제 구조 전환과 신성장동력 창출의 핵심 전략으로 보고 있다. 재정·금융·세제 지원을 통해 민간의 기술혁신과 대규모 투자를 유도하고, 이를 기반으로 녹색산업과 새로운 시장을 확대한다는 구상이다.

정부는 산업별 협회와 경제단체 등이 참여하는 민간 협의체와도 긴밀히 소통하며 정책을 구체화할 계획이다. 이를 통해 녹색전환 과정에서 산업 경쟁력 약화를 최소화하고 에너지 안보와 경제 성장이라는 두 가지 목표를 동시에 달성한다는 전략이다.

정부는 향후 부문별 정책 과제를 추가 발굴하고 관계 부처 협의를 거쳐 'K-GX 전략'을 공식 발표할 예정이다.

이호현 기후부 2차관은 "최근 중동사태에서 볼 수 있듯이 에너지 안보는 엄연한 현실의 문제"라며 "K-GX 전략이 기후대응 및 신성장동력 뿐 아니라 에너지 산업과 안보에도 기여할 것이기 때문에 관계부처가 협력하여 적극적으로 준비해 나갔으면 한다"고 말했다.

