'AI의 쌀' 전력 중국 세계 최강, 설비제조 전력인프라 미국 압도

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= AI 경쟁의 최후 승부처는 전력이고, 중국은 전력 설비 제조와 각종 인프라, 생산 소비가 세계에서 타의 추종을 불허하는 나라라고 각계 중국 전문가들이 2026년 중국 양회에서 밝혔다.

6일 인민일보의 양회 무대 취재 보도에 따르면, 중국이 5일 정부 업무 보고에서 지능형 경제 창출과 초대형 지능형 컴퓨팅 클러스터 등 신형 인프라 구축 추진을 강조한 가운데 중국이 전력 생산과 AI 토큰(AI가 처리한 데이터) 수에 있어 세계 선두인 것으로 알려졌다.

인민일보는 광둥성, 장쑤성 등지의 전력 설비 제조업체들이 최대 생산 능력으로 가동되고 있으며, 전 세계적으로 컴퓨팅 파워에 대한 수요 급증 및 각국의 데이터 센터 확장에 따라 중국산 전력 설비의 해외 주문이 폭증하고 있다고 보도했다.

전력 설비 투자 업계 전문가들은 통상 인공지능 시대의 최종 승부처가 전력이라고 말하는데, 전력 생산은 물론 설비 제조와 공급 체제를 모두 중국이 장악하고 있는 구조라는 지적이 나온다.

또한 중국은 올해 2월 9일~15일 AI 모델 호출량에 있어 사용 토큰 수가 4조 1,200억 개에 달해 처음으로 미국을 추월했다. 세계의 많은 사용자와 개발자들은 중국 모델을 사용하는 것이 미국 모델을 사용하는 것보다 저렴하다는 사실에 주목하기 시작했다는 진단이다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 간쑤성의 외진 지역 민둥산에 친환경 태양광 패널이 설치돼 있다.

인민일보는 미래에는 AI 관련 전력 수요가 폭증할 것이라며, 향후 토큰의 핵심은 전력을 컴퓨팅 파워로, 그리고 컴퓨팅 파워를 다시 지능으로 변환하는 것이라고 밝혔다.

따라서 AI 시대에는 가장 저렴한 전력 가격, 가장 안정적인 전력 공급, 그리고 가장 빠른 전력망이 시장 우위를 장악할 것이라고 이 신문은 강조했다. 이러한 이유로 AI의 승부는 전력에 좌우되고 전력의 우위는 중국에 있다는 말이 회자되고 있다.

중국 안팎의 전력 부문 전문가들은 미국이 AI 개발 인프라 지원 측면에서 중국에 뒤처진다며, 미국의 전력 인프라는 동서부와 텍사스라는 세 개 축의 연결이 여의치 않아 전력 송신의 유연성과 안정성, 부하 용량 등이 모두 미진하다고 지적한다.

4일 중국 정협 위원이자 중국공정원 원사인 왕젠은 양회 무대에서 미국 전력망 운영사들이 미국에 발전소를 건설하려면 가장 기본적으로 필요한 전력 설비가 변압기인데, 이들 변압기 제조 산업은 모두 중국에 있다고 말했다.

왕젠 원사는 미국의 거대 기술 기업들이 전력 수급 때문에 어려움을 겪고 있다며 마이크로소프트는 자체 가스 터빈 발전소를 건설해야 했고, 구글도 원자력 발전 회사들과 대규모 전력 구매 계약을 체결하는 등 전기 확보 문제로 곤란을 겪고 있다고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 구이저우성 산간 지대에 태양광과 풍력발전 설비가 설치돼 있다.

미시간과 버지니아 지역 전력망 운영업체는 관할 지역 6,700만 미국인의 전기 요금이 2026년에 20~30% 인상될 것이라고 발표했다.

중국 전문가들은 전기를 공공재로 삼는 중국과 달리 서구의 자본 중심 에너지 체계하에서는 전기 가격 파동 위험이 상존한다며, 이에 반해 중국은 46개 초고압 송전 체계로 서부나 북부에서 동부와 남부로 전기를 보내는 인프라가 잘 구축돼 있다고 말한다.

중국은 동부 연해 기업에서 발생하는 대량의 데이터를 전기가 풍부한 서쪽으로 보내 처리하는 '동수서산(东数西算)' 프로젝트 등을 통해 첨단 기술 기업들의 활동을 지원하고 있다. 중국은 서부의 풍력 및 태양광 발전을 컴퓨팅 전력으로 변환하여 광섬유 케이블을 통해 인근 동남아 등 해외로 전송한다.

양회 개막에 즈음해 중국 국가전력망공사는 제15차 5개년 계획 기간(2026년~2030년) 동안 전력을 포함한 국가 고정자산 투자액이 14.5 계획 기간보다 40% 늘어난 4조 위안에 달할 것이라고 예측했다. 인민일보는 양회 기획 보도에서 다른 나라들이 전력 부족을 걱정하는 동안, 중국은 다음 단계인 고품질 에너지 개발을 고민하고 있다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 산둥성의 해변 도시의 태양광 패널 단지.

