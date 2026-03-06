LIG넥스원, 거래소 영문공시 우수법인 선정

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG넥스원(대표이사 신익현)은 한국거래소(KRX)가 주관하는 공시우수법인 시상식에서 '2025년 영문공시우수법인'으로 선정됐다고 6일 밝혔다.
LIG넥스원은 영문공시 단계적 의무화 시행 전인 2021년부터 영문공시를 선제적으로 도입하여 운영해 왔으며, 국내외 투자자 간 정보 비대칭 해소를 위해 신속 정확한 공시정보를 제공함으로써 글로벌 투자자의 정보 접근성을 극대화한 점을 인정받아 영문공시 우수법인으로 선정됐다.
특히, LIG넥스원은 이번 수상을 통해 '2022년 기업지배구조보고서 공시우수법인', '2024년 유가증권시장 공시우수법인' 선정에 이어 다시 한번 공시 역량을 인정받았다.
LIG넥스원 관계자는 "이번 성과는 유가증권시장 상장 이후 10년 간 쌓아온 성실 공시의무 이행 노력이 결실을 본 것"이라며, "앞으로도 국내외 투자자들과의 투명한 소통을 최우선으로 하여 자본시장에서의 기업 가치를 지속적으로 높여 나가겠다"고 전했다.
