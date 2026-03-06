[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SOOP이 글로벌 스타크래프트2 대회 'RSL 시즌4(Revival StarCraft II League Season 4)'의 한국어 중계를 독점으로 진행한다고 6일 밝혔다.

'RSL(Revival StarCraft II League)'은 SOOP의 대표 스타크래프트2 리그인 GSL(Global StarCraft II League)의 중계진 Tasteless(니콜라스 플롯)와 State(라이언 비스벡)가 직접 제작하는 글로벌 대회다. 지난해 시즌1부터 시즌3, 오프라인 파이널 대회까지 이어지며 스타크래프트2 팬들의 관심을 모아 왔다.

SOOP, 스타크래프트2 대회 'RSL 시즌4' 독점 한국어 중계 [사진=SOOP]

RSL 시즌4는 오는 3월 7일 그룹 스테이지를 시작으로 4월 5일까지 매주 토·일 오후 7시에 진행된다. 시즌4에는 RSL 오프라인 파이널 우승자인 김준호(herO)를 비롯해 GSL 9회 우승의 조성주(Maru), 세계 최고 저그 플레이어로 꼽히는 Reynor(리카르도 로미티) 등 세계 정상급 선수들이 출전해 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다.

SOOP은 2025년 RSL 전체 시즌의 한국어 중계를 진행한 데 이어, 올해도 RSL 시즌4 한국어 독점 중계를 이어가며 스타크래프트2 e스포츠 생태계에 대한 투자를 이어가고 있다. 이번 시즌에는 드롭스 이벤트와 승부 예측 등 다양한 참여형 이벤트도 함께 진행해 유저들에게 더욱 풍성한 시청 경험을 제공할 예정이다.

한국어 중계는 스타크래프트2 프로게이머 김동원(Ryung)이 맡았다. SOOP 김동원 방송국에서 시청할 수 있다.

보다 자세한 정보는 SOOP 김동원 방송국 또는 GSL 방송국에서 확인할 수 있다.

