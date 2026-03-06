우리카드, '우리365챌린지' 참여하세요...60만원 3번 쓰면 5% 캐시백

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리카드는 평소 대비 계획 소비가 증가하는 봄을 맞이해 고객의 일상을 함께하는 '우리 365 챌린지' 이벤트를 진행 중이라고 6일 밝혔다.
이 이벤트는 이달 말까지 우리카드 고객(법인, 선불·기프트카드 제외) 중 응모를 완료한 선착순 2만명을 대상으로 진행된다. 한달동안 국내 가맹점에서 건당 60만원 이상, 3회 이상 결제하면 세 번째 결제 금액의 5%(최대 3만원)를 캐시백 받을 수 있다. 해외 및 상품권 구매 금액 등은 실적에서 제외된다.
유태현 우리카드 마케팅본부장은 "생활 속 고객과 함께하는 '우리'라는 컨셉으로 우리카드만의 새로운 우리 챌린지 시리즈를 진행할 계획"이라며 "지난달 진행한 해외 챌린지 이벤트 또한 조기 마감될 만큼 고객 반응이 높았으며 앞으로도 고객이 카드를 쓰면 쓸수록 혜택을 드리는 우리 챌린지 시리즈를 선보일 계획이니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.
이 이벤트에 대한 응모와 자세한 사항은 우리카드 홈페이지 또는 우리WON카드 앱을 통해 확인 가능하다.
