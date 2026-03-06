KB국민카드, 봄맞이 경품 이벤트 실시

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 KB Pay 이용 고객을 대상으로 봄맞이 경품 이벤트 2종을 실시한다고 6일 밝혔다.

첫번째 경품 응모 이벤트는 '봄이라서 떠나봄~! 최대 300만원 여행지원금!' 이름으로 오는 31일까지 진행된다.

이벤트 기간 내 행사 응모 및 KB Pay 푸시 알림 동의 고객 대상 추첨을 통해 봄여행지원금 300만원(KB Pay 머니쿠폰) 1명, 봄여행지원금 30만원(KB Pay 머니쿠폰) 25명, 봄여행지원금 3만원(KB Pay 머니쿠폰) 500명, 스타벅스 아메리카노 1500명 등 총 2026명에게 경품을 제공한다.

두번째 이벤트는 '사탕보다 달콤한 화이트데이 스윗 선물!'로 오는 29일까지 진행된다.

행사 응모 및 KB Pay 푸시 알림 동의 고객 대상 추첨을 통해 스윗지원금 100만원(KB Pay 머니쿠폰) 5명, 신세계상품권 50만원권 10명, 스타벅스 카페라떼 커플세트 500명, 베스킨라빈스 5000원권 1000명 등 총 1515명에게 경품을 제공한다.

KB국민카드 관계자는 "봄맞이 경품 이벤트에서 KB Pay 혜택과 함께 봄맞이 여행지원금, 화이트데이 스윗 지원금 등 풍성한 경품 혜택도 받으시 길 바란다"고 말했다.

자세한 사항은 KB Pay 앱에서 확인 가능하다.

yunyun@newspim.com