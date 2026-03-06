우리금융그룹, 美 커뮤니케이션연맹 주관 어워드서 뱅킹 부문 대상 수상

평가 항목 8개 중 7개서 만점, 100점 만점에 99점 획득

임종룡 "ESG 성과 확산 노력, 국제적 인정 받아"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹이 지난해 6월 발행한 지속가능경영보고서가 '2024·25 LACP 비전 어워드'에서 뱅킹부문 대상을 수상했다고 6일 밝혔다.

2026.02.26

이번 어워드는 미국커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 행사로, 세계의 1000여 개 기업과 정부기관이 제출한 지속가능경영보고서들을 평가해 수상작을 선정한다. 우리금융그룹은 평가 항목 8개 중 7개에서 만점을 기록하며 100점 만점에 99점을 획득해 높은 평가를 받았다.

해당 보고서는 ISSB(International Sustainability Standards Board) 공시 기준을 반영하며, 기후변화 리스크 관리와 ESG 성과 정량화를 포함해 공시의 투명성과 신뢰성을 높였다.

임종룡 회장은 "ESG 성과 확산의 노력이 국제적으로 인정받아 뜻 깊다"며 "지속가능경영보고서를 통해 체계적이고 고도화된 공시체계를 구축할 계획"이라고 밝혔다.

우리금융그룹은 CDP의 리더십 등급, MSCI의 ESG 평가 AAA 등급, S&P 글로벌 다우존스 지속가능경영지수 편입 등 주요 글로벌 ESG 평가에서도 우수한 성과를 이어가고 있다.

