SPC삼립 경재형 대표 내정자, 주총 앞두고 사임

선임 전 개인적인 이유로 사임 의사 밝혀

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SPC삼립 신임 대표 선임을 앞두고 있던 경재형 수석부사장이 사임했다.

6일 업계에 따르면 경 부사장은 전날 개인적인 사유로 대표 선임 전 사임 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

[사진= SPC]

경 부사장은 당초 오는 26일 열리는 SPC삼립 정기 주주총회에서 사내이사로 선임될 예정이었다. 회사는 기존 김범수 대표와 함께 경 부사장을 각자대표로 선임해 경영 체제를 공고히 할 계획이었다.

경 부사장은 1989년 삼성전자에 입사해 27년간 재무(CFO) 분야에서 경력을 쌓은 '삼성맨' 출신이다. 2017년 SPC삼립 경영관리본부장(전무)으로 영입된 이후 영업본부장, Food BU장 등을 거쳤으며 최근까지 그룹 지주사 격인 파리크라상 대표를 역임해왔다.

한편 SPC삼립은 주주총회에서 주식회사 SPC삼립의 상호를 '삼립'으로 변경할 예정이다. 이는 지난 2016년 삼립식품에서 사명을 바꾼 지 10년 만이다. 또 사외이사를 독립이사라는 명칭으로 바꾸고 전체 이사 수의 4분의 1에서 3분의 1 이상으로 확대하는 안도 의결할 예정이다.

