NHN인재아이엔씨-충북과학기술혁신원, '충북 중소기업 AI대전환' 위한 협약 체결

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 엔에이치엔클라우드(NHN Cloud,이하 NHN 클라우드)의 자회사 엔에이치엔인재아이엔씨(NHN Injeinc 이하 NHN인재아이엔씨)는 충북과학기술혁신원과 '충북 중소기업 AI 대전환을 위한 업무협약'을 체결하며 지역 AI 경쟁력 강화에 나선다고 6일 밝혔다.

MOU 참석자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 왼쪽에서 세번째부터 충북과학기술혁신원 고근석 원장, NHN인재아이엔씨 백세련 대표 [사진=NHN클라우드]

NHN인재아이엔씨는 클라우드 도입 컨설팅부터 설계, 구축, 운영까지 아우르는 '풀스택 클라우드 서비스' 전문 기업이다. 프라이빗, 네이티브, 하이브리드 등 기업 요구에 최적화된 환경을 지원하는 'CONE' 서비스 라인업을 보유하고 있다. 최근에는 모회사 NHN클라우드와 협력해 웹 콘솔과 API로 GPU 자원을 신속하고 효율적으로 활용할 수 있는 'CONE-GPU Live'를 출시하며 AX(AI 전환) 시장에서의 입지를 강화하고 있다.

이번 협약을 통해 양사는 충청북도 중소기업의 AI 기반 디지털 전환을 촉진하고, 지역 산업 내 클라우드/AI 기반 생태계를 조성해 지속 가능한 성장 기반을 구축하기 위해 협력한다.

구체적으로는 충북 소재 중소기업을 대상으로 ▲클라우드 컴퓨팅 기반의 AI 전환 기술 지원 ▲클라우드 인프라 및 컨설팅 서비스 종합 제공 등 실질적인 AX 지원책을 펼칠 방침이다.

또한 지역 내 AI 전문 인력 양성을 목표로 AI·클라우드 등 첨단 기술 분야의 실무 중심 교육 과정을 기획·운영한다. AI 인프라 확산을 위한 기술 전략을 공동 고안한다. 나아가 AI 전환 가속화를 위한 포럼 및 세미나 공동 개최, 정부 사업 유치를 위한 과제 발굴 등 다각적인 협력을 이어갈 계획이다.

이번 협약은 민간 기업과 지자체가 손잡고 지역거점 기업의 AX를 지원함으로써 지역 간 AI 활용 역량 격차를 해소하기 위해 힘을 모았다는 점에서 의미가 크다. 양사는 향후 제조·바이오·첨단산업 등 충북의 전략 산업과 연계한 AI·클라우드 모델을 발굴하고, 공공 및 민간 수요 기반의 실증 사업을 통해 지역 기업들이 실질적인 생산성 향상과 경쟁력 강화를 이룰 수 있도록 지원할 예정이다.

고근석 충북과학기술혁신원 원장은 "이번 협약은 지역 산업 구조에 적합한 AI·클라우드 역량을 체계적으로 강화하는 계기가 될 것"이라며 "충북 소재 기업들이 디지털 전환을 통해 새로운 성장 동력을 확보할 수 있도록 정책적·행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

백세련 NHN인재아이엔씨 대표는 "국내 민간 클라우드 업체로서 충북 지역의 AI 생태계 조성에 기여해 상생의 가치를 실현하게 되었다는 점에서 보람을 느낀다"며 "프라이빗 클라우드 구축 및 CONE-GPU Live 개발 노하우를 바탕으로 기업, 기관, 인재를 아우르는 전방위적 AX 지원을 통해 지역 AI 경쟁력을 실질적으로 높여 나가겠다"고 강조했다.

