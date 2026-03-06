곽문근 예비후보, 3차 정책보고 "혁신도시 다시 그리겠다"

'혁신도시, 다시 그리다. 박동소리를 키우다' 발표…도시기반 대전환·첨단 주막거리 벨트와 연계

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 곽문근 원주시장 예비후보가 세 번째 정책보고를 통해 혁신도시를 근본부터 다시 설계하는 구상을 내놓는다.

곽 예비후보는 오는 9일 원주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '혁신도시, 다시 그리다. 박동소리를 키우다'를 주제로 종축장 부지 활용과 혁신도시 공실 문제 해법을 포함한 3차 정책비전을 발표할 예정이라고 밝혔다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 곽문근 원주시장 예비후보가 '첨단주막거리벨트' 공약을 발표하고 있다. 2026.03.03 onemoregive@newspim.com

곽 예비후보는 "이번 3차 정책보고는 멈춰 선 혁신도시의 심장 박동을 다시 키우는 작업"이라며 "수년째 방치된 종축장 부지와 혁신도시 공실 문제를 반드시 해결해, 말만 하는 시장이 아니라 문제를 푸는 경제시장이 어떤 것인지 보여드리겠다"고 밝혔다.

앞서 1차 정책보고에서 곽 예비후보는 '원주 도시기반 대전환'을 내세우며 세수원을 2배로 키우는 경제 체질 개선과 '근(根)의 공식 100'을 토대로 산업·경제·교통·도시구조·정주여건·안전·환경을 전면 재설계하겠다는 구상을 제시했다.

2차 발표에서는 흥업면 일대를 중심으로 역사·문화·관광·기술을 결합한 '첨단 주막거리 벨트' 조성을 통해 민간투자와 정부 공모사업을 연계, 원주만의 정체성을 살리는 신성장 축을 만들겠다고 약속한 바 있다.

곽문근 예비후보는 이번 3차 정책보고에서 이 같은 도시기반 대전환·첨단 주막거리 벨트 구상을 혁신도시와 연결해, 옛 종축장 부지를 비롯한 도심 군유휴부지와 한국토지주택공사(LH) 주도 개발로 인한 공실·미분양 문제를 '원주도시개발공사(가칭)' 설립 논의와 함께 풀어가겠다는 방침이다.

