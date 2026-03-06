전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
사회 법원·검찰

속보

더보기

특검, '휴대전화 파손' 이종호에 벌금형 구형…이종호 "버린 건 공기계"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이종호에 벌금 500만원, 측근 차 모씨에 벌금 300만원 구형
재판부 변론 종결... 4월 2일 선고 예정

[서울=뉴스핌] 박민경 기자= 순직해병 특검이 '임성근 구명 로비' 의혹과 관련해 휴대전화 파손·인멸 혐의를 받는 이종호 전 블랙펄인베스트 대표에게 벌금형을 구형했다.

서울중앙지법 형사합의26부(재판장 이현경)는 6일 이 전 대표의 증거인멸교사 혐의와 측근 차 모씨의 증거인멸 혐의 사건에 대한 결심공판을 열었다. 특검은 이 전 대표에게 벌금 500만원, 차 씨에게는 벌금 300만원을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

임성근 전 해병대 제1사단장 구명 로비 의혹과 관련해 휴대전화 폐기를 지시한 혐의로 기소된 이종호 전 블랙펄 인베스트 대표가 첫 정식 재판에서 "수사 기관이 돌려준 오래된 공기계를 버렸을 뿐"이라며 증거 인멸 교사 혐의를 전면 부인했다. 사진은 이 전 블랙펄인베스트먼트 대표. [사진=뉴스핌 DB]

특검팀은 "수사 과정에서 이 법정에 이르기까지 증거 인멸의 고의를 부인하고, 새로운 변명거리를 추가하며 거짓 주장을 하고 있다"며 "피고인들의 죄책이 결코 가볍다고 볼 수 없다"고 구형 사유를 설명했다.

이 전 대표 측 변호인은 "문제가 된 휴대전화는 2016년식 구형 기종으로, 새 휴대전화로 데이터와 연락처를 옮긴 뒤 약 5일간 사용하다가 버린 것"이라며 "증거가 될 만한 정보가 있다고 인식하고 폐기한 것은 아니다"라고 주장했다. 그러면서 "정말 증거를 인멸하려 했다면 사람들이 많이 오가는 한강공원에서 휴대전화를 파손한 뒤 휴지통에 버릴 이유가 없다"며 공소사실을 전면 부인했다.

이날 재판에서는 압수수색 당시 현장에 참여했던 검찰청 포렌식 수사관 김 씨에 대한 증인 신문도 진행됐다. 특검 측은 김 씨에게 이 전 대표 주거지 압수수색 당시 상황을 집중적으로 신문했다.

김 씨는 "현장에서 지퍼백에 담긴 오래된 휴대전화를 따로 확인하거나 돌려준 기억은 없다"며 "포렌식 수사관으로서 USB 등 전자 정보 저장 장치 선별 업무를 담당했을 뿐 휴대전화 압수 여부나 환부 여부 결정에는 관여하지 않았다"고 설명했다.

이 전 대표는 최후 진술에서 "다이어리는 일상적인 금전 거래를 메모한 수준이어서 검사와 수사관에게 설명한 뒤 돌려받았고, 문제의 휴대전화 역시 포렌식 이후 돌려받아 5일간 사용했을 뿐"이라며 "증거를 없앨 생각은 전혀 없었다"고 말했다.

차 씨도 최후 진술에서 "참고인 신분으로 출석했다가 14시간 만에 피의자 신분으로 바뀌었다"며 "수사 과정에서 협박과 회유를 받았고 신경 안정제를 복용한 상태에서 조서를 제대로 읽어보지 못한 채 서명했다"고 주장하며 선처를 호소했다.

재판부는 이날 증거 조사를 마친 뒤 변론을 종결하고, 이 전 대표와 차 씨에 대한 선고 기일을 오는 4월 2일 오후 2시로 지정했다.

이 전 대표는 지난해 7월 15일 서울 서초구 잠원한강공원에서 차 씨에게 휴대전화 파손·폐기를 지시한 혐의를 받는다. 김건희 여사의 계좌 관리인으로 알려진 이 전 대표는 해병대 수사단의 초동 수사 결과 피의자로 적시된 임성근 전 해병대 제1사단장을 구명하기 위해 김 여사에게 접촉했다는 의혹을 받고 있다.

특검팀은 이 전 대표와 차 씨가 휴대전화를 발로 밟아 파손하는 등 증거를 인멸하는 현장을 포착해 수사에 착수했다. 해당 휴대전화는 특검이 압수한 휴대전화 이전에 이 전 대표가 사용하던 기기로 알려졌다.

특검팀은 이 전 대표가 과거 통화 내역 등이 증거로 확보될 것을 우려해 휴대전화를 파손·폐기한 것으로 보고 있다. 다만 파손된 휴대전화는 포렌식 복구 작업에서도 데이터 복원이 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.

pmk1459@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동