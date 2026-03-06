마세라티코리아, 신임 총괄에 가우랍 타파 선임

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티가 한국 법인 수장을 교체하고 국내 시장 운영 체계를 재정비한다.

마세라티 코리아 신임 총괄 가우랍 타파. [사진=마세라티코리아]

마세라티는 오는 4월 1일부로 가우랍 타파(Gaurav Thapa)를 마세라티코리아 신임 총괄로 임명한다고 6일 밝혔다. 이번 인사는 다카유키 기무라(Takayuki Kimura) 마세라티코리아 & 재팬 총괄의 임기 종료에 따른 것이다.

가우랍 타파 신임 총괄은 자동차 산업에서 세일즈 전략과 딜러 네트워크 개발을 중심으로 경력을 쌓아온 전문가다. 람보르기니 아시아태평양(APAC)과 아우디 재팬에서 근무한 뒤 2018년 마세라티에 합류했다.

이후 APAC 지역 비즈니스 기획과 운영, 딜러 네트워크 개발을 담당했으며, 2024년 7월 마세라티 코리아 출범 이후에는 세일즈 디렉터로서 국내 영업과 네트워크 운영을 총괄해 왔다.

마세라티는 이번 인사와 함께 아시아·태평양(APAC) 지역 운영 체계도 새롭게 정비했다. 신설된 APAC 조직은 한국을 비롯해 중화권, 일본, 동남아시아 및 태평양 지역을 포괄하며, 지역 내 운영 효율성을 높이고 국가별 시장 특성에 맞춘 마케팅 및 세일즈 전략을 추진할 계획이다.

해당 조직은 럭셔리 자동차 산업에서 25년 이상 경력을 쌓은 줄리 타이엡-두트리오(Julie Taieb-Doutriaux)가 이끌 예정이다.

