KGM, ISO 37001·37301 인증 획득…컴플라이언스 경영 도입

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KG모빌리티(KGM)가 국제 표준 컴플라이언스 인증을 획득하고 준법·윤리 경영 체계 강화에 나섰다.

황기영 KGM 대표이사가 ISO 37001과 37301 인증, 컴플라이언스 경영 시스템 도입 선포식에서 인사말을 하고 있다. [사진=KGM]

KGM은 ISO 37001과 ISO 37301 인증을 획득하고 컴플라이언스(Compliance) 경영 시스템 도입을 선언하는 선포식을 개최했다고 6일 밝혔다. 컴플라이언스 경영은 법과 윤리를 기반으로 한 준법·윤리 경영 체계를 구축해 기업 활동 전반에서 규범을 준수하고 신뢰받는 기업으로 성장하기 위한 경영 방식이다.

지난 5일 평택 본사에서 열린 선포식에는 황기영 대표이사와 노철 노동조합 위원장, 컴플라이언스 경영 책임자인 전승재 경영지원본부장을 비롯해 한국준법진흥원 이용기 원장, 법무법인 바른 이동훈 대표 변호사 등 임직원 약 100명이 참석했다. 행사에서는 대표이사의 컴플라이언스 경영 선포와 함께 한국준법진흥원의 인증서 전달 등이 진행됐다.

KGM은 컴플라이언스 경영방침을 새롭게 수립하고 신고 및 조사 체계를 구축하는 한편 리스크 식별과 분석, 고위험 리스크에 대한 상시 모니터링 시스템 등 관련 규정을 정비했다. 또한 이사회 승인을 거쳐 최고재무책임자(CFO)를 컴플라이언스 경영 책임자로 선임했으며, 지난해 10월부터 약 4개월간 준비 과정을 거쳐 지난 1월 말 최종 심사를 통해 ISO 인증을 획득했다.

KGM은 컴플라이언스 경영 시스템 도입을 통해 조직 전반의 리스크를 체계적으로 관리하고 투명한 경영 체계를 강화한다는 방침이다. 특히 부패 방지와 윤리 경영 실천을 통해 기업 신뢰도를 높이고, 임직원의 자발적인 참여를 기반으로 업무 전반의 투명성과 책임성을 강화해 나갈 계획이다.

KGM 관계자는 "법과 윤리를 기반으로 한 준법 경영은 신뢰받는 기업으로 성장하기 위한 기본 원칙"이라며 "단순한 제도 도입을 넘어 컴플라이언스를 경영 철학으로 정착시키기 위해 지속적인 교육과 제도 정비를 이어갈 것"이라고 말했다.

ISO 37001은 뇌물 수수와 부패 행위를 예방하기 위해 국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지경영시스템 기준으로 공공기관과 기업의 청렴성과 투명 경영을 입증하는 지표로 활용된다. ISO 37301은 법률·규제·계약 등과 관련된 리스크를 관리하고 조직 내 규범 준수 문화를 정착시키기 위한 컴플라이언스 경영 시스템 국제 표준이다.

chanw@newspim.com