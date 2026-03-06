전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
사회 사건·사고

속보

더보기

재해구호협회, 기부자 1600명 개인정보 유출…행안부 "긴급점검 실시"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 재난 피해 복구를 위해 성금을 낸 기부자 약 1600명의 주민등록번호 등 민감한 개인정보가 인터넷에 약 20일간 노출된 사실이 뒤늦게 확인됐다.

6일 관련 업계에 따르면 전국재해구호협회는 지난달 5일부터 25일까지 협회 홈페이지에 게시된 결산 공시 자료를 통해 기부자 개인정보가 담긴 파일을 비식별 처리 없이 공개하는 사고가 발생했다.

유출된 정보에는 기부자의 성명과 주민등록번호, 기부금액 등이 포함된 것으로 파악됐다. 전체 유출 규모는 약 1600명 수준이다.

전국재해구호협회 사과문. [출처=전국재해구호협회 홈페이지]

이번 사고는 협회가 2022년부터 2024년까지 회계연도 결산 내역을 홈페이지에 공개하는 과정에서 발생했다. 내부 지침상 기부자 개인정보는 마스킹(비식별화) 처리해야 하지만, 첨부파일 업로드 과정에서 해당 작업이 누락되면서 개인정보가 그대로 노출된 것으로 알려졌다.

협회는 지난달 25일 오전 내부 모니터링 과정에서 문제를 확인한 뒤 같은 날 오후 3시54분 게시물을 비공개 처리했고, 오후 4시10분 해당 게시물을 삭제했다. 또 인터넷 검색을 통해 남아 있을 수 있는 자료 삭제를 요청하고 한국인터넷진흥원(KISA)과 행정안전부 등 관계 기관에 사고 사실을 신고했다. 이후 개인정보 유출·침해 사고를 총괄하는 개인정보보호위원회에도 관련 내용을 신고한 것으로 전해졌다.

협회는 홈페이지에 사과문을 게시하고 "일부 기부자의 이름과 주민등록번호, 기부금액이 포함된 자료가 게시되는 과정에서 개인정보가 노출됐다"며 "현재까지 추가 유출이나 2차 피해는 확인되지 않았다"고 밝혔다.

또 협회는 피해가 확인된 기부자들에게 문자메시지와 이메일, 전화 등을 통해 사고 경위를 개별 안내하고 있으며, 재발 방지를 위해 내부 보안 체계를 강화하겠다고 설명했다.

이와 관련해 행정안전부는 해당 사안을 보고받은 즉시 점검반을 구성해 2차 피해 방지와 재발 방지 대책 마련에 나섰다고 밝혔다.

행안부는 우선 3월 중 긴급 점검을 실시하고, 6월부터 8월까지 외부 전문기관 컨설팅과 심층 점검을 통해 전국재해구호협회의 개인정보 관리체계를 면밀히 점검할 계획이다.

행안부 관계자는 "재난 구호에 동참한 기부자들의 소중한 개인정보가 보호될 수 있도록 향후 유사 사례 방지를 위한 지도·감독을 철저히 이행하겠다"고 말했다.

한편 전국재해구호협회는 산불·수해·지진 등 자연재난 발생 시 국민 성금을 모아 피해자에게 전달하는 국내 유일의 법정 구호단체로, 1961년 설립돼 현재 행정안전부의 지도·감독을 받고 있다.

 

abc123@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동