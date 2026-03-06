동부건설, 고양창릉 화랑로 지하차도 738억 수주

총연장 1414m 지하차도 시공…도로공사 기술 및 원가 경쟁력 입증

GTX-A 등 광역 교통망 연계로 3기 신도시 교통 허브 구축

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 동부건설은 한국토지주택공사(LH)가 종합심사낙찰제 방식으로 발주한 고양창릉 공공주택지구 화랑로 지하차도 개설공사를 수주했다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 경기도 고양시 덕양구 용두동 일원에 총연장 1414m, 폭 19m 규모의 왕복 4차로 지하차도를 조성하는 공사다. 총공사금액은 약 738억원이며 동부건설이 지분 70%로 주관사를 맡았다. 공사 기간은 착공일로부터 약 48개월이다.

동부건설 사옥 전경 [사진=동부건설]

해당 공사는 3기 신도시로 조성 중인 고양창릉 공공주택지구의 교통 흐름을 개선하기 위한 기반시설 사업이다. 약 1.4km 구간을 입체화해 기존 평면 교차로 중심의 교통체계를 개선하고 향후 대규모 주거단지 입주에 따른 교통 수요 증가에 대응하기 위해 추진된다.

특히 폭 19m 규모의 왕복 4차로 지하차도는 광역 교통 흐름과 지역 생활 교통을 분리하는 구조로 계획돼 상습 정체 구간 완화와 통행 안전성 확보에 기여할 것으로 기대된다. 향후 해당 지구에는 GTX-A 창릉역을 비롯해 고양은평선, 서부선 등 신규 철도 노선이 들어설 예정으로 수도권 서북부 광역 교통망과의 연계 효과도 전망된다. 이번 사업은 단순 도로 개설을 넘어 신도시 성장에 대응하는 선제적 교통 인프라 구축 사업이라는 점에서도 의미가 크다.

동부건설은 발주 이전 단계부터 현장 여건에 대한 사전 답사와 공정 시뮬레이션을 실시하고 공법 및 원가에 대한 정밀 검토를 진행하는 등 철저한 준비를 거쳐 이번 사업을 확보했다. 그동안 축적해 온 도로 및 교량 분야 시공 경험과 기술력이 종합심사 과정에서 경쟁력을 인정받은 것으로 알려졌다.

동부건설은 국내외 주요 도로 프로젝트를 수행하며 시장 내 입지를 확대하고 있다. 국내에서는 부산신항~김해 간 고속국도 건설공사 1공구, 고속국도 제14호선 함양~창녕 간 건설공사 제2공구 등을 진행 중이다. 해외에서는 엘살바도르 로스초로스 교량 및 도로 확장공사, 베트남 미안~까오랑 도로건설 등을 통해 글로벌 인프라 시장에서도 사업을 이어가고 있다.

동부건설 관계자는 "이번 수주는 기술력과 사업관리 역량, 원가 경쟁력을 종합적으로 인정받은 결과"라며 "안전과 품질을 최우선에 두고 사업을 추진하겠다"고 말했다.

dosong@newspim.com