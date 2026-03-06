전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.03.06 (금)
통일부 "정전체제 끝낸다"…한반도 '평화선언' 추진

'적대적 두 국가'→'통일지향 평화공존'
평화협정 체결…평화체제 논의 착수
북미대화 재개 추진·DMZ 평화 활용
北 당대회 후 군사 대응 가능성 주시

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 통일부가 한반도 평화공존 제도화를 준비한다. 지속가능한 한반도 평화공존을 위한 규범을 정립하고 한반도 정전체제를 평화체제로 전환한다는 방침이다.

통일부는 6일 국회 외교통일위원회 전체회의 업무보고에서 "'적대적 두 국가관계'를 '통일지향 평화적 두 국가관계'로 전환해 남북 간 평화공존의 토대를 마련하겠다"며 이같이 밝혔다.

정동영 통일부 장관(왼쪽)이 지난달 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 통일부 정책자문위원회 전체회의에서 인사말을 하고 있다. [사진=통일부]

통일부는 "한국전쟁 종식에 대한 정치적 의지를 반영한 '평화선언'을 추진하고, 이를 토대로 평화협정 체결 등 평화체제 논의에 착수하겠다"고 했다.

앞서 이재명 대통령도 지난 3·1절 기념사에서 "남북 간의 실질적인 긴장 완화와 유관국 협력을 통해 정전체제를 평화체제로 전환해 나갈 수 있도록 모든 노력을 다할 것"이라고 밝힌 바 있다.

통일부는 남북관계에서 ▲한반도 평화공존 정책의 일관된 추진 입장 견지 ▲한반도 평화 국면 전환을 위한 여건 조성 노력 ▲한반도 평화공존 정책에 대한 국민적 공감대 및 소통 강화를 목표로 내세웠다.

이를 위해 북한의 체제를 존중하고 적대행위를 추진하지 않으며 흡수통일을 추구하지 않는 이른바 '3원칙'을 견지해 일관된 평화공존 정책을 추진한다는 방침이다. 

아울러 미국 등 유관국과 우리의 평화공존 구상을 긴밀히 공유해 한반도 평화·안정에 대한 지지를 확보하고, 현 중동 정세가 한반도 문제에 부정적 영향을 미치지 않도록 적극 대응하겠다는 것이 통일부의 계획이다.

이재명 대통령이 지난 3월 1일 서울 강남 코엑스에서 열린 107주년 3·1절 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. 이 대통령은 한반도의 정전체제의 평화체제로의 전환을 강조했다. [사진=청와대]

특히 통일부는 북미대화 재개도 추진한다.

이를 위해 통일부는 '한반도 평화 특사' 임명을 추진하고, 도널드 트럼프 미국 대통령의 대화 의지를 조속히 이행할 수 있도록 북한 문제를 전담하는 미국 대북특별대표 지명 필요성을 제기할 예정이다.

여기에 중국·일본·러시아 등과 전략적 소통을 강화하고, 정치·군사·경제 분야에서 북한의 수요를 고려한 유인책도 포괄적으로 제시할 방침이다.

또 통일부는 비무장지대(DMZ)의 평화적 이용을 위한 제도적 기반 구축과 유엔사 협의 등을 추진하고, 접경지역 지자체와 지역 축제 및 국제포럼을 공동 개최해 평화 분위기를 확산할 계획이다.

인도적 분야에서는 이산가족·납북자·억류자·국군포로 문제 해결을 위한 공감대를 확대하고, 남북대화가 재개될 경우 생사확인과 서신 교환·상봉으로 이어지는 단계적 해결 방안을 추진한다.

비전향 장기수 문제와 관련해서는 민간 주도의 제3국 경유 송환을 지속 추진하고, 장애인·여성·아동 등 상대적으로 수용 가능성이 높은 분야부터 남북 인권 협력을 단계적으로 확대한다.

아울러 북한이탈주민을 '북향민'으로 명명하고 취·창업 지원과 심리 상담 확대 등을 통해 정착 지원을 강화할 계획이다.

한편 통일부는 이번 북한이 제9차 당대회 이후 후속 조치에 나설 가능성이 있다고 전망했다.

특히 오는 9~19일 진행되는 한미연합훈련을 계기로 대남 언술 및 군사적 대응이 나타날 가능성이 있고, 대외적으로는 중동 상황 관망하면서 대미 관계 주시 및 중국·러시아와 외교 협력을 강화할 가능성이 있다고 분석했다.

hyun9@newspim.com

경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

