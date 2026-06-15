우리은행, 효성그룹에 2조원 금융지원...첨단전략산업 투자

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 15일 효성과 첨단전략산업 금융지원 협약을 체결했다
- 양측은 5년간 총 2조원 한도로 효성그룹 미래사업 투자를 지원한다
- 사전 여신한도 방식으로 승인절차를 줄여 투자 속도와 성장 기반을 높인다고 했다
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 효성그룹의 첨단전략산업 투자 확대를 지원하기 위해 대규모 금융 협력에 나섰다.
우리은행은 15일 서울 마포구 효성그룹 본사에서 효성과 '첨단전략산업 육성을 위한 금융지원 협약'을 체결했다고 밝혔다.
양측은 향후 5년간 총 2조원 규모의 금융지원 한도를 설정하고, 효성그룹의 미래 사업 투자에 협력하기로 했다. 지원 대상에는 지주사를 비롯해 효성중공업, 효성티앤씨, 효성네오켐 등 주요 계열사가 포함된다.
이번 협약의 특징은 '사전 여신한도' 방식 도입이다. 투자 계획 단계에서 미리 대출 한도를 설정해 두고, 실제 투자 집행 시 별도의 승인 절차 없이 자금을 활용할 수 있도록 했다. 이를 통해 기업은 자금 조달 과정의 불확실성을 줄이고 투자 속도를 높일 수 있다.
해당 지원은 우리금융의 '미래동반성장 프로젝트' 일환으로 추진됐다. 우리은행은 첨단산업 분야에 대한 선제적 금융 공급을 통해 기업의 성장 기반을 강화한다는 방침이다.
peterbreak22@newspim.com