우리은행, '2025 ESG보고서' 발표…금융 패러다임 변화 선도

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금융소비자보호·AX 혁신·기후변화 대응·ESG 확대 4대 이슈 선정

은행 활동 사회 영향·재무족 요인 종합 고려 '이중 중대성 평가' 실시

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 1년간의 ESG 경영 성과와 추진 방향을 담은 '2025 ESG보고서'를 23일 발표했다고 밝혔다.

보고서에는 'NEXT Finance, NEXT Future'라는 부제를 가지며 다음 세대의 금융과 미래를 책임지고 지속가능금융 및 녹색대전환 등의 금융 패러다임 변화를 선도하겠다는 내용을 포함했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 1년간의 ESG 경영 성과와 추진 방향을 담은 '2025 ESG보고서'를 23일 발표했다고 밝혔다. [사진=우리은행]2026.06.23 dedanhi@newspim.com

은행 활동이 환경·사회에 미치는 영향과 재무적 요인을 종합적으로 고려하는 '이중 중대성 평가'를 실시해 영향의 크기와 범위, 발생 가능성 등을 분석했다. 또한 금융권 최초로 'AI Media Index(AI 평판리스크 지수)'를 활용해 관련 뉴스의 보도량과 중요도를 정밀하게 분석하고 검증했다.

이번 평가를 통해 △금융소비자보호 △AX·DX 혁신 △기후변화 대응 △ESG금융 확대가 4대 중대 이슈로 선정됐다.

더불어, 정보 제공의 명확성을 높이기 위해 은행권 최초로 한국지속가능성기준위원회(KSSB)의 공시기준을 적용했다. KSSB가 요구하는 글로벌 스탠다드 공시 체계에 따라 중대 이슈를 △거버넌스 △전략 △리스크관리 △지표 및 목표 등 4개 핵심 영역으로 나눠 체계적으로 공시했다.

지난 25년 2월 한국수자원공사와 체결한 직접전력거래계약(PPA)을 통해 온실가스 배출량을 전년 대비 4686톤 줄였으며, 여성 사외이사 비율을 50%로 확대해 이사회의 다양성을 높였다. 아울러 총 10조5900억원의 ESG 금융 지원을 실천했다.

우리은행 관계자는 "우리은행은 글로벌 수준의 ESG 공시 체계를 지속적으로 고도화하고, 책임 있는 정보공개를 통해 이해관계자와의 소통을 강화할 것"이라며 "앞으로도 ESG 경영을 통해 더 나은 세상을 만들고 사회로부터 신뢰받는 은행이 되겠다"고 말했다.

이번 보고서는 친환경 실천을 위해 종이 인쇄 없이 디지털 형태로 발간되며, 우리은행 홈페이지에서 제공한다. 영문 보고서와 홍보 동영상은 오는 7월 중 추가로 공개될 예정이다.

dedanhi@newspim.com