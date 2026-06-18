우리은행, 의약품 유통시장 정산 서비스 출범

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새로팜과 손잡고 결제·정산 통합 플랫폼 구축

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행이 의약품 전문 플랫폼 '새로팜'과 손잡고 의약품 유통시장 특화 결제·정산 서비스를 18일부터 시작했다.

[사진= 우리은행]

우리은행은 이날 본점에서 새로팜 운영사 새로엠에스, 전자결제 대행사 한국결제네트웍스와 업무협약을 체결했다. 한국결제네트웍스가 결제를 담당하고 우리은행의 '우리SAFE정산' 서비스가 정산을 맡는다. 의약품 유통 과정의 대규모 거래 자금을 안전하게 관리하기 위한 구조다.

우리SAFE정산은 지난해 출시 후 항공, 여행, 통신 등 다양한 산업으로 확대해왔다. 우리은행은 이번 협약을 시작으로 의약품 유통시장 내 다른 플랫폼과의 연계를 늘릴 방침이다. 온라인 서비스뿐 아니라 약국과 병원을 대상으로 한 오프라인 결제 시장으로도 진출한다.

새로팜 내 의약품 결제에는 우리은행의 '삼성월렛머니' 서비스가 연동된다. 우리은행 계좌와 연결해 스마트폰으로 간편하게 결제할 수 있도록 함으로써 제약사, 도매상, 약국, 병의원 등 시장 참여자들의 편의성을 높인다.

우리은행은 우리SAFE정산을 기반으로 결제와 정산 기능을 분리하는 클리어링 뱅크 모델 구축을 추진 중이다. 최근 전자금융업법 개정에 따른 전자결제 대행사의 예치 의무 강화에 대응하면서 서비스를 더 많은 산업으로 확대할 계획이다.

romeok@newspim.com