NH농협생명, 보험 상품 추천 서비스 체험 이벤트 실시

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모바일 앱서 '코리의 룰렛' 진행…NH포인트·경품 추첨 기회 제공

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 오는 30일까지 모바일 앱을 통해 보험 상품 추천 서비스를 체험할 수 있는 '코리의 룰렛, 1일 1행운' 이벤트를 실시한다고 25일 밝혔다.

이번 이벤트는 고객이 NH농협생명 모바일 앱에서 보험 상품 추천 서비스를 자연스럽게 이용해볼 수 있도록 마련됐다. 만 19세 이상 고객이면 참여할 수 있으며, 비회원도 간단한 휴대폰 인증을 거쳐 이벤트에 참여할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 오는 30일까지 모바일 앱을 통해 보험 상품 추천 서비스를 체험할 수 있는 '코리의 룰렛, 1일 1행운' 이벤트를 실시한다고 25일 밝혔다. [사진=NH농협생명] 2026.06.25 yunyun@newspim.com

참여 방법은 NH농협생명 모바일 앱 이벤트 페이지에서 나이, 성별, 상품군을 선택해 보험 상품 추천 서비스를 체험하면 된다. 이후 제공되는 룰렛 코인을 사용해 룰렛을 돌리면 1일 1회 최대 3만 NH포인트를 받을 수 있다.

룰렛 참여 고객은 경품 추첨에도 자동 응모된다. 경품 당첨 확률은 룰렛 참여 횟수에 비례해 높아지는 방식이며, 추첨을 통해 로봇청소기, 스마트워치, 여행용 드라이기 등을 제공한다.

김영탁 NH농협생명 디지털사업본부장은 "이번 이벤트는 고객에게 보험 상품 추천 서비스 체험 기회와 경품 혜택을 함께 제공하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 고객이 보험 상품에 쉽게 접근할 수 있는 다양한 콘텐츠와 이벤트를 이어가겠다"고 말했다.

이벤트 관련 자세한 내용은 NH농협생명 모바일 앱과 공식 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com