NH농협생명, 서울잇다푸드뱅크센터와 농촌 일손돕기 진행

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명은 22일 안성 농가서 일손돕기 했다
- 임직원 30여 명이 감자 수확과 환경정비를 했다
- 안성쌀 1.2톤 기부하며 나눔 활동도 병행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협생명은 서울잇다푸드뱅크센터와 공동으로 경기도 안성시의 조합원 농가를 방문해 농촌일손돕기 봉사활동을 진행했다고 22일 밝혔다.
NH농협생명은 서울잇다푸드뱅크센터와 연계해 농가 지원 및 사회공헌을 위한 상생 협력을 추진했다. 이번 활동은 농번기를 맞은 농촌의 인력난 해소를 지원하기 위해 마련됐다
이날 현장에는 박병희 NH농협생명 대표이사를 포함한 임직원 30여 명과 서울잇다푸드뱅크센터 임직원 8명이 참여했다. 이들은 감자 수확과 농가 주변 환경정비 작업을 펼치며 본격적인 영농철 농가의 일손 부족 문제를 돕는 데 동참했다.
작업을 마친 뒤 NH농협생명은 서울잇다푸드뱅크센터와 함께 지역 취약계층 지원을 위한 나눔 활동도 병행했다. 농협생명 측은 농촌일손돕기 종료 후 서울잇다푸드뱅크센터에 안성쌀 약 1.2톤을 기부했다.
박병희 NH농협생명 대표이사는 "서울잇다푸드뱅크센터와 공동으로 농촌 현장을 지원하고 지역사회 나눔까지 이행하게 돼 뜻깊다"며 "향후에도 농업인과 지역 취약계층에 실질적 보탬이 되는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.
한편, 농협중앙회를 비롯해 ▲NH농협금융지주 ▲NH농협은행 ▲NH농협생명 ▲NH농협손해보험 등 농협 전 계열사는 농촌 인력 부족 문제를 해결하고 농업인을 지원하기 위한 다각적인 사회공헌 활동을 이어갈 방침이다.
eoyn2@newspim.com