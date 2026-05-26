NH농협생명, 세브란스병원과 농촌의료지원사업 실시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명이 충북 충주에서 농업인과 노약자를 대상으로 농촌의료지원사업을 실시했다.

NH농협생명은 지난 23일 충북 충주시 노은초등학교에서 '2026년 제4차 농촌의료지원사업'을 진행했다고 26일 밝혔다.

이번 의료지원사업은 연세의료원 세브란스병원 의료진과 함께 진행됐다. 의료봉사단은 농업인과 노약자 약 300명을 대상으로 내과, 심장내과, 치과, 재활의학과, 건강증진상담 등 다양한 과목의 진료와 처방을 제공했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 지난 23일 충북 충주시 노은초등학교에서 '2026년 제4차 농촌의료지원사업'을 진행했다고 26일 밝혔다. [사진=NH농협생명] 2026.05.26 yunyun@newspim.com

의료진은 교수급 전문의 5명을 비롯해 약사, 간호사 등 총 30여명으로 구성됐다. 현장에는 심전도, 초음파, 치과진료, 혈압측정 등 검사 장비와 약 조제 장비도 마련됐다. 진료 과정에서 중대 질병 등 이상 징후가 발견될 경우 세브란스병원 본원과 연계해 수술 등 후속 조치도 지원할 수 있다.

이날 현장에는 최한교 충주농협 조합장, 김기동 NH농협생명 부사장, 이용선 농협중앙회 충북본부장 등이 참석해 의료진과 봉사 현장을 격려했다.

NH농협생명은 2022년 농촌지역 의료취약계층을 지원하기 위해 연세의료원과 의료지원 협약을 체결했다. 올해는 연간 8회에 걸쳐 약 2000명의 농촌지역 주민과 의료취약계층을 대상으로 건강검진과 진료서비스를 제공할 계획이다. 현재까지 총 4차례 사업을 진행했으며 약 1200명의 지역주민이 의료서비스를 받았다.

농촌의료지원사업은 농협중앙회 공제 시절부터 이어져 온 농협의 대표 사회공헌활동이다. 1966년 '농협공제 전국 순회 진료'를 시작으로 2019년까지 꾸준히 운영됐으며, 2006년부터 2019년까지 총 144회에 걸쳐 약 6만3000명이 진료 혜택을 받았다. 코로나19 확산으로 중단됐던 순회 진료 활동은 2022년 연세의료원과의 협약을 통해 재개됐다.

김기동 NH농협생명 부사장은 "이번 의료지원사업을 통해 농촌지역 주민들의 건강 증진에 조금이나마 기여할 수 있어 뜻깊은 활동이었다"며 "앞으로도 의료 사각지대 해소를 위한 지원 활동을 이어가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com