NH농협생명, 11년 연속 'KSQI 우수콜센터' 선정

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026년 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)' 콜센터 부문 평가에서 우수콜센터로 선정됐다고 17일 밝혔다.

NH농협생명은 2016년 처음 우수콜센터로 선정된 이후 올해까지 11년 연속 인증을 이어갔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026년 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)' 콜센터 부문 평가에서 우수콜센터로 선정됐다고 17일 밝혔다. [사진=NH농협생명] 2026.06.17 yunyun@newspim.com

NH농협생명은 지난 16일 서울 중구 '내맘같은 고객센터'에서 11년 연속 KSQI 우수콜센터 선정을 기념하는 인증식을 개최했다. 행사에서는 인증서 수여와 함께 고객 상담 서비스 향상에 기여한 우수 상담사에 대한 시상도 진행됐다.

김기동 NH농협생명 부사장은 "11년 연속 우수콜센터 선정은 고객의 목소리에 귀 기울이며 현장에서 묵묵히 역할을 수행해 온 상담사들의 헌신과 노력의 결과"라며 "앞으로도 상담사들이 자부심을 갖고 최고의 서비스를 제공할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

NH농협생명 내맘같은 고객센터는 연간 140만건 이상의 상담을 처리하고 있다. 고령층 고객을 위한 느린말 ARS를 비롯해 금융약자 우대서비스, 보이는 ARS, 실시간 채팅 상담 등 고객 특성에 맞춘 상담 서비스를 운영하고 있다.

yunyun@newspim.com